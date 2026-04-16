Reconocimientos a la fidelidad: Cáceres distingue a veteranos y miembros de las Fuerzas Armadas por San Hermenegildo

Cáceres ha celebrado este miércoles el día del Santo Patrón de las Fuerzas Armadas, San Hermenegildo, con una entrega de condecoraciones en el Palacio de Oquendo, en un acto al que acudieron numerosas instituciones, veteranos y ciudadanos o familiares.

Durante la ceremonia se tuvo un emotivo recuerdo para los veteranos y veteranas fallecidos, a quienes se rindió homenaje por su servicio y dedicación. La hermandad organizadora expresó su reconocimiento a quienes ya no están, subrayando el compromiso de mantener viva su memoria.

Reconocimientos

Uno de los momentos centrales del acto fue la entrega de distinciones, con las que se reconocieron trayectorias ejemplares y la fidelidad a la hermandad. En primer lugar, se impuso la Orden del Mérito de la Guardia Civil con Cruz de Distintivo Blanco a Juan Carlos Viegas Sánchez, concedida por orden oficial de mayo de 2025. Fue un momento bastante emotivo, pues la medalla le fue impuesta por su padre, Marcelino Viegas Galván, capitán de la Guardia Civil y también miembro de la hermandad.

Viegas hijo reconocía a este diario que "ha sido un gran honor el haber recibido de manos de un héroe, un hermano de armas, un soldado, un veterano y mi propio padre, la Cruz del Mérito a la Guardia Civil, la misma que yo mismo tuve el honor de imponerle en su día a él mismo".

Asimismo, se hizo entrega de la Estatuilla del Soldado Veterano a Romualdo Rabanillo, en reconocimiento a su fidelidad como socio, distinción que fue entregada por el presidente de la Real Hermandad, Félix Bejarano.

Romualdo Rabanillo. / Pablo Parra

En el apartado de placas conmemorativas, se reconoció a Gloria López por su compromiso con la delegación, siendo el encargado de hacer entrega del galardón el teniente coronel Rafael Roldán Parra, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil. Igualmente, se concedió otra placa a María Pérez, en reconocimiento a su fidelidad, entregada por el comandante José Javier Contreras, jefe del órgano de apoyo de la Subdelegación de Defensa.

San Hermenegildo

De forma previa a la entrega de distinciones, el acto contó con una reflexión sobre la figura de San Hermenegildo, símbolo de fe, honor y sacrificio. Se recordó su historia como hijo del rey visigodo Leovigildo y su firme decisión de mantener sus creencias religiosas pese a las presiones, lo que le llevó al martirio en el año 585.

Su ejemplo fue destacado como referente para militares y veteranos, subrayando valores como la integridad, la lealtad y el compromiso con el deber. En este sentido, se estableció un paralelismo entre su sacrificio y el de quienes han servido a España, resaltando la entrega personal en favor del bien común.

Imagen del acto. / Pablo Parra

Su figura fue presentada como ejemplo de coherencia y firmeza moral. “No es una mera coincidencia que este glorioso mártir sea el faro que ilumina nuestro camino”, se destacó durante la intervención, subrayando que su legado sigue vigente entre quienes han servido en las Fuerzas Armadas y en la Guardia Civil.