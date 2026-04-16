La reforma del Hogar de Mayores 'La Bondad' en Cáceres incluye ampliación del salón de baile y nuevas zonas para talleres

El Ayuntamiento de Cáceres ha iniciado una reforma del Hogar de Mayores 'La Bondad' que incluye la reparación de cubiertas, techos y canalones, la pintura integral del edificio y la creación de nuevas zonas para talleres. El alcalde, Rafael Mateos, ha anunciado además una tercera fase para ampliar un 30% el salón de baile.

Una puesta a punto para un centro muy usado en el barrio

El consistorio está ejecutando en el centro una intervención que combina trabajos de mantenimiento estructural con la reorganización de espacios interiores. Según ha explicado el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, el edificio necesitaba una "importante puesta a punto" y la actuación busca mejorar las condiciones de uso de un centro especialmente frecuentado por personas mayores del entorno.

Entre las obras ya acometidas figuran la reparación de la cubierta para acabar con las goteras, la sustitución de falsos techos deteriorados, la renovación de bajantes y canalones y el repintado del interior y del exterior del inmueble. En una información municipal difundida meses antes, el Ayuntamiento cifró en 37.000 euros una fase previa de mejoras en esta misma sede, presentada también como una actuación destinada a reforzar las condiciones de confort y seguridad del centro.

Durante la visita al inmueble, Mateos estuvo acompañado por la concejala de Participación Ciudadana y Barrios, Jacobi Ceballos; el concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo; y la concejala de Servicios Sociales, Encarna Solís. El alcalde ha enmarcado la intervención en la línea de trabajo de su gobierno hacia la población mayor, un mensaje que el equipo municipal viene repitiendo en distintas actuaciones sociales y presupuestarias de este 2026.

Más espacio para talleres y actividades

La reforma no se limita a arreglar desperfectos. En la actualidad, a través de la Universidad Popular y del proyecto Efeso, se está acondicionando un espacio multiusos que se destinará a talleres, entre ellos actividades como costura. En esos trabajos participan 13 alumnos-trabajadores, según la información difundida por el Ayuntamiento.

Galería | Así está quedando el Hogar de Mayores La Bondad de Cáceres /

La actuación contempla además la ejecución de una nueva solera y la construcción de un baño adaptado, con el objetivo de mejorar la accesibilidad para los usuarios del centro. Se trata de una demanda relevante en un recurso de barrio que, además de servir como punto de encuentro social, acoge actividades cotidianas para una población especialmente sensible a las barreras arquitectónicas.

Esta reorganización de espacios pretende dar más capacidad al inmueble y diversificar sus usos. En barrios consolidados de Cáceres, donde los hogares de mayores funcionan como lugares de convivencia diaria, disponer de salas amplias y bien acondicionadas resulta clave para sostener talleres, encuentros y actividades de ocio sin saturar el edificio.

La fase más esperada: un salón de baile un 30% mayor

El anuncio más destacado de la visita municipal afecta al salón de baile, una de las dependencias más utilizadas por los usuarios. Mateos ha adelantado que el Ayuntamiento afrontará en breve una tercera fase de la reforma para ampliar este espacio en un 30%, una actuación que, según ha trasladado, es la más demandada por quienes acuden al centro.

La ampliación se logrará mediante el traslado de la peluquería y de los aseos actuales a una zona lateral del edificio. Esa reordenación permitirá ganar metros para la sala destinada al ocio y a las actividades de baile, uno de los ejes de la vida social del hogar de mayores.

Con esta decisión, el Ayuntamiento busca adaptar el edificio al uso real que tiene hoy el centro. En la práctica, el salón de baile funciona también como espacio de encuentro y socialización, por lo que su ampliación tiene un peso que va más allá de lo puramente lúdico en un barrio donde el envejecimiento y la soledad no deseada forman parte de las preocupaciones cotidianas.

La actuación se suma a otras mejoras en La Bondad

El alcalde ha vinculado la reforma del hogar con otras intervenciones realizadas en la barriada de La Bondad, donde el Ayuntamiento asegura haber invertido 120.000 euros en la creación de plazas accesibles y en la renovación del alumbrado. A ello se suma la instalación de un semáforo con pulsador en la entrada del centro, una medida planteada para reforzar la seguridad de las personas mayores al cruzar.

Mateos también ha relacionado esta obra con otras medidas municipales dirigidas a la población mayor de la ciudad. Entre ellas, ha confirmado la continuidad del servicio de acompañamiento para personas dependientes durante el próximo Novenario de la Virgen, después de su puesta en marcha en Semana Santa, así como nuevas propuestas de ocio como viajes y actividades específicas para mayores.

La reforma de "La Bondad" encaja así en una estrategia municipal con doble lectura: por un lado, la mejora de un edificio muy usado en el barrio; por otro, la voluntad política de exhibir que las personas mayores ocupan un lugar prioritario en la agenda local. La evolución de la tercera fase y los plazos concretos de ejecución marcarán ahora el verdadero alcance de una actuación que el barrio llevaba tiempo esperando.