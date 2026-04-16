Residencial Siete Condes IV en Cáceres: una promoción pensada para vivir con más confort, ahorro y calidad de vida

Placonsa lo ha vuelto a conseguir. Tras el éxito de las tres fases anteriores, vendidas en su totalidad antes de estar terminadas, sale a la venta la IV fase de Residencial Siete Condes, en la avenida Juan Pablo II de Cáceres. Esta es la oportunidad de disfrutar de un hogar concebido para ofrecer bienestar, eficiencia y comodidad en el día a día, dentro de una zona tranquila cerca del centro de la ciudad, bien conectada y preparada para responder a las necesidades de cada etapa de vida. Ahora es el momento.

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QR SieteCondes fase IV / PLACONSA

Viviendas eficientes

Uno de los grandes valores de esta promoción nueva de Placonsa es su apuesta por las viviendas eficientes. La promoción incorpora soluciones constructivas orientadas al aislamiento térmico y acústico, carpintería exterior de aluminio con doble acristalamiento y rotura de puente térmico, así como sistemas pensados para optimizar el consumo energético. Todo ello se traduce en un beneficio directo para el propietario: una vivienda más confortable en invierno y verano y, al mismo tiempo, un ahorro económico real en las facturas. No es solo una cuestión de sostenibilidad, sino también de economía doméstica y de tranquilidad a largo plazo.

Una de las fases terminadas de Residencial Siete Condes de Placonsa, en avenida Juan Pablo II. / EL PERIÓDICO

Sistema de aerotermia

En este planteamiento cobra especial protagonismo el sistema de aerotermia, una de las tecnologías más valoradas hoy en la obra nueva. Según la documentación de la promoción, la producción de calefacción, climatización y agua caliente se realiza mediante aerotermia centralizada con apoyo de paneles fotovoltaicos, una solución que mejora la eficiencia global del edificio y refuerza su carácter sostenible. Además, las viviendas cuentan con suelo radiante refrescante regulado por termostato en salón y dormitorios, lo que permite un mayor confort interior durante todo el año. La aerotermia, por tanto, no solo reduce consumos, sino que sitúa a la promoción en línea con un modelo residencial más moderno, responsable y preparado para el futuro.

Vista cenital completa de la IV Fase de Residencial Siete Condes donde se aprecian zonas comunes, piscina y pistad de pádel. / PLACONSA

Una urbanización perfecta para vivir, no solo para residir

El atractivo del conjunto va más allá del interior de las viviendas. La urbanización ha sido diseñada para ofrecer un estilo de vida más completo gracias a sus espacios compartidos. La urbanización con piscina y pistas de pádel constituye uno de sus principales elementos diferenciales. La memoria de calidades recoge una piscina exterior, 2 pistas de pádel acristaladas, vestuarios con botiquín para primeros auxilios y amplias zonas comunes ajardinadas. Estas instalaciones aportan un claro valor añadido: favorecen el ocio, la actividad física, la convivencia y el disfrute cotidiano sin salir de casa. En otras palabras, convierten la promoción en un espacio para vivir, no solo para residir.

Así lucirá la IV Fase de Residencial Siete Condes. / PLACONSA

Accesible y funcional

Otro de los aspectos que más valora el comprador actual es la accesibilidad y la funcionalidad. En este sentido, la cuarta fase de Residencial Siete Condes suma el valor de contar con garaje, un elemento esencial para quienes priorizan la comodidad y la seguridad. La promoción dispone de acceso automatizado, puerta de apertura automática, instalación de detección y extracción de CO₂, preinstalación para recarga de vehículos eléctricos y plazas pensadas para facilitar la rutina diaria. Todo ello permite un fácil aparcamiento y acceso, algo especialmente apreciado en el día a día, tanto por rapidez como por tranquilidad.

Piscina y pista de pádel de la fase tres de Residencial Siete Condes. / PLACONSA

Muy cerca del centro

A ello se une un emplazamiento que aporta un equilibrio especialmente atractivo: una zona tranquila cerca del centro y con acceso ágil a las principales vías urbanas, lo que facilita los desplazamientos y mejora la conexión con otros puntos de la ciudad y del entorno. Esa combinación entre serenidad residencial y buena comunicación convierte la ubicación en otro de los grandes puntos fuertes de la promoción, ideal para quienes buscan desconectar al llegar a casa sin renunciar a la cercanía de servicios, actividad urbana y movilidad cómoda.

Viviendas para todos los perfiles

La propuesta residencial se completa con una variedad de tipologías y personalizaciones que permiten adaptarse a distintos perfiles y necesidades: jóvenes que buscan su primera vivienda, familias que necesitan más amplitud o compradores que priorizan confort, eficiencia y servicios comunes. Esa versatilidad convierte a la fase IV de Residencial Siete Condes en una promoción pensada para acompañar diferentes momentos vitales con una misma filosofía: calidad, funcionalidad y bienestar.

Personalizaciones Opción 01: Cocina abierta en aquellas tipologías de viviendas que lo permitan. Opción 02: Cocina amueblada según diseño propuesto. Opción 03: Elección de revestimientos de paredes y suelos para cocina y aseos entre 3 modelos propuestos. Opción 04: Punto de recarga de vehículo eléctrico. Opción 05: Incluir luminarias en cocina, baños, recibidor y distribuidores. Opción 06: Mueble de lavabo en aseos. Opción 07: Cambio de plato de ducha por bañera. Opción 08: Cambio de puertas de armario de abatibles a correderas. Opción 09: Cambio de puerta de cocina de abatible a corredera.

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