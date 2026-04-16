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Pleno ordinario

Tensión en el pleno de Cáceres tras un comentario de Óscar Fernández (Vox), que estaba entre el público: "Perroflautas"

El líder de Vox en Extremadura se ha referido con este término a los asistentes a Womad durante una moción de Unidas Podemos para instalar puntos violeta durante Semana Santa y otros eventos multitudinarios

El concejal Álvaro Jaén le ha confrontado y el alcalde, Rafa Mateos, ha advertido de la posibilidad de desalojar la sala

Tensión en el pleno ordinario celebrado este jueves, al que ha acudido Óscar Fernández.

Tensión en el pleno ordinario celebrado este jueves, al que ha acudido Óscar Fernández. / Carlos Gil

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Durante el pleno ordinario celebrado en el Ayuntamiento de Cáceres este jueves se han vivido momentos de auténtica tensión entre un concejal de Unidas Podemos y el líder de Vox en Extremadura, Óscar Fernández Calle, que había acudido al salón plenario este jueves para acompañar a sus compañeros de partido en la ciudad.

El momento se ha producido minutos antes de la una de la tarde. La portavoz de Unidas Podemos, Consuelo López, estaba haciendo uso de su turno de palabra para exponer los últimos detalles de la moción que ellos mismos habían presentado para instalar puntos violeta en la ciudad durante la Semana Santa.

Vox, en contra

Los concejales del Grupo Municipal Vox, que se habían mostrado en contra desde el primer momento, habían solicitado previamente que esto se hiciese también durante la celebración del festival Womad. Solicitaban seguridad general para todos los asistentes y que no se interviniese en una celebración religiosa que, además, es Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Una enmienda del PSOE y también apoyada por el PP que fue aprobada por Unidas Podemos permitió que los puntos violeta se expandieran a todos los actos multitudinarios que se celebran en la ciudad de Cáceres. Y, en la intervención final de la portavoz de la formación, Consuelo López, señalaba que "pedían que añadiesen Womad porque dan por hecho que los hombres que van a Womad son posibles violadores, pero los que van a Semana Santa no".

"Perroflautas"

En ese momento, Óscar Fernández ha señalado que "son perroflautas". Por ello, Álvaro Jaén, el otro concejal que tiene Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Cáceres, le confrontaba y le pedía silencio, primero de forma directa haciéndole un gesto con su dedo índice y, posteriormente, instando al alcalde, Rafa Mateos, a que lo hiciera.

"Hay un sujeto que lleva todo el pleno haciendo comentarios a lo que decimos aquí. O se le invita a participar, o que se calle", apelaba Jaén. Mateos, por su parte, apuntó que no le había escuchado y avisó con desalojar al público presente en el pleno.

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La exposición de la moción continuó y finalmente ha sido aprobada con los votos a favor de PP, PSOE y Unidas Podemos. Solamente Vox ha votado en contra.

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