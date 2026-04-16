El catedrático Julián Chaves Palacios aborda el retorno imposible de los exiliados republicanos en 'Tiempo Negro'

El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura, Julián Chaves Palacios, será el protagonista de la segunda conferencia del ciclo 'Tiempo Negro'. Una iniciativa impulsada por el Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cáceres que busca profundizar en los episodios más complejos de la historia reciente de España.

La ponencia, titulada 'La quiebra de una ilusión y el retorno imposible: el legado del exilio', abordará el destino de los republicanos que se vieron obligados a abandonar el país tras la Guerra Civil, analizando tanto su reorganización política en el exterior como las dificultades que marcaron su posible regreso a España.

El exilio republicano, una herida histórica

Durante la conferencia se examinará el proceso de reconstrucción de las instituciones republicanas en el exilio, especialmente en países como Francia o México, donde se concentraron buena parte de los refugiados. Según estudios históricos avalados por organismos como el Ministerio de Cultura, el exilio republicano español constituye uno de los mayores desplazamientos forzados de población del siglo XX en Europa occidental, con cientos de miles de personas afectadas.

Chaves Palacios pondrá el acento no solo en la dimensión política, sino también en la vertiente humana y cultural del exilio, destacando la aportación de los exiliados a la vida intelectual, científica y artística de los países de acogida. Muchos de estos nombres, pese a su relevancia, permanecen aún hoy en gran medida desconocidos para el público general.

Un referente en la investigación histórica

Natural de Malpartida de Cáceres, Julián Chaves Palacios es uno de los principales especialistas en memoria histórica en España. Catedrático desde 2020 y profesor en la Universidad de Extremadura desde 1987, su trayectoria investigadora se ha centrado en el estudio de la Guerra Civil, la represión franquista y el exilio republicano.

A lo largo de su carrera ha publicado más de un centenar de trabajos científicos, entre libros, artículos y capítulos especializados. Entre sus obras más destacadas se encuentran 'La larga memoria de la dictadura en Iberoamérica: Argentina, Chile y España' de 2010, 'Historia del maquis: el largo camino hacia la libertad en España' de 2022, y 'Restauración de las instituciones republicanas españolas en el exilio: el gobierno de José Giral' de 2023.

Su labor ha sido reconocida en el ámbito académico por su contribución al conocimiento de la historia contemporánea, especialmente en el contexto extremeño. Además, ha dirigido diversos proyectos de investigación vinculados a la recuperación de la memoria histórica, contribuyendo a la localización, documentación y análisis de fuentes relacionadas con este periodo.

'Tiempo Negro', un programa para recuperar la memoria

El ciclo 'Tiempo Negro' forma parte de las políticas públicas impulsadas por la Diputación de Cáceres en materia de memoria democrática. Este programa tiene como objetivo acercar a la ciudadanía una visión rigurosa y documentada de la Guerra Civil, la dictadura franquista y sus consecuencias, fomentando el conocimiento histórico y la reflexión crítica.

Desde el Servicio de Memoria Histórica se destaca la importancia de este tipo de iniciativas para recuperar testimonios, difundir investigaciones y contribuir a una comprensión más completa del pasado reciente. En este sentido, el programa se alinea con las recomendaciones de organismos internacionales como Naciones Unidas, que subrayan el valor de la memoria como herramienta para la construcción de sociedades democráticas.

Las conferencias incluidas en el ciclo cuentan con la participación de especialistas de reconocido prestigio, lo que permite ofrecer una perspectiva académica y contrastada sobre los distintos temas abordados.

Divulgación y compromiso con la historia

La intervención de Chaves Palacios se enmarca en una línea de trabajo que busca no solo analizar los hechos históricos, sino también acercarlos al conjunto de la sociedad. La memoria del exilio, como parte esencial de la historia contemporánea española, sigue siendo objeto de estudio y debate, especialmente en lo que respecta a su impacto social y cultural.

Con esta nueva sesión del ciclo 'Tiempo Negro', la Diputación de Cáceres refuerza su compromiso con la divulgación histórica y la recuperación de la memoria democrática, ofreciendo al público la oportunidad de conocer en profundidad uno de los capítulos más significativos y complejos del siglo XX.