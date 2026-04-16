El traslado del casino 'Círculo de la Concordia' al nuevo local en Cáceres avanzó con buen ritmo en marzo de 1951

El 18 de febrero de 1951 tuvo lugar una jornada de intensa actividad institucional en la ciudad de Hijas de la Iglesia, cuando esta inauguró su residencia en La Montaña, consolidando así su presencia en la zona. Ese mismo día, el Ayuntamiento impulsó nuevas actuaciones urbanas, aprobando la pavimentación de San Blas y la construcción de una pista hípica, dentro de un plan de mejora de infraestructuras locales. En paralelo, el presidente de la Diputación de Cáceres, Luis Grande Baudesson, celebró sus bodas de plata en el ejercicio de la abogacía, rodeado de reconocimiento institucional.

Marzo de actividad institucional y transformaciones urbanas

Pocos días después, el mes de marzo se desarrolló con notable dinamismo. El traslado del antiguo casino 'Círculo de la Concordia' al nuevo local en la plazuela de San Juan avanzó con buen ritmo, ocupando el espacio donde anteriormente se encontraba instalado El Mercantil. Finalmente, en ese mismo mes, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de construcción de la nueva Audiencia de Cáceres, con un presupuesto estimado de siete millones de pesetas, marcando un importante avance en la modernización judicial de la ciudad.