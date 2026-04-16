Viajar en el Al Ándalus: el hotel de lujo sobre raíles que convierte Cáceres en destino premium

Podría confundirse con el Orient Express, pero este tren no es una evocación extranjera: es una reinterpretación ibérica del gran viaje ferroviario europeo. Un universo de madera pulida, lámparas cálidas, terciopelos y vajillas que devuelve al viajero a la estética de la Belle Époque (de 1920), cuando desplazarse era también una forma de estatus y de relato.

Así se presenta el Tren Al Ándalus, un hotel sobre raíles que combina coches históricos —algunos originales de 1929— con servicios contemporáneos de alta gama. Este año, además, incorpora una novedad estratégica: la entrada de Cáceres en su itinerario como parada de referencia en el turismo premium internacional. No es un añadido logístico. Es una declaración de posicionamiento turístico.

Nos adentramos en este tren con marchamo cultural y premium, capaz de atraer propuestas exclusivas sin perder su identidad histórica.

Cáceres, en el mapa del turismo de lujo

La incorporación de Cáceres al recorrido responde a una lógica clara: atraer un perfil de viajero internacional de alto poder adquisitivo que busca experiencias culturales, gastronómicas y patrimoniales alejadas del turismo masivo.

El resultado es inmediato. Cada semana, el tren convierte la ciudad en un escenario de visita exclusivo, con grupos reducidos —en la expedición en la que viajó el Periódico Extremadura, un total de 48 pasajeros— que llegaron a Cáceres tras una noche a bordo de un convoy de casi 500 metros de longitud.

A las 8.00 horas suena la campanilla. Es un gesto casi teatral. El desayuno se sirve hasta las 9.30 horas en un ambiente de calma. Y a las 9.45 horas, los viajeros descienden hacia el casco histórico cacereño (donde son trasladados en autobús, desde la estación de Renfe).

Cáceres funciona como una extensión natural del propio tren. Su casco histórico Patrimonio de la Humanidad se despliega como una escenografía intacta: piedra, silencio y verticalidad medieval. El visitante no entra en una ciudad moderna, sino en un espacio donde el tiempo parece haber sido suspendido. Esa sensación conecta directamente con la filosofía del Al Ándalus: "Viajar sin prisa; observar sin interferencias", señala Eduardo Villar, jefe de producto del Tren Al Ándalus.

Fotogalería | Así es por dentro el lujoso tren Al Andalus, que ha pasado por Extremadura /

Uno de los puntos centrales del recorrido es el Palacio de Carvajal, edificio de los siglos XV y XVI que hoy funciona como centro de interpretación y espacio institucional. Allí, la visita incorpora una cata de aceites de oliva virgen extra, entre ellos el aceite Oleosetin, de producción familiar, elaborado con variedad manzanilla cacereña y sin filtrar.

La experiencia no es solo gastronómica: es una introducción directa al territorio a través del gusto. Desde la Torre Redonda, los viajeros observan la ciudad desde una perspectiva elevada, casi suspendida, donde Cáceres se percibe como un conjunto homogéneo de siglos superpuestos.

Tras Cáceres, el itinerario continúa hacia Mérida, la antigua Emerita Augusta. El traslado puede realizarse en autobús o, para quienes lo prefieren, de regreso en el propio tren (como es nuestro caso). El viaje no impone un único modo de moverse: ofrece capas de experiencia. En Mérida, el grupo almuerza en el Parador y realiza una visita guiada por el legado romano de la ciudad, ampliando el eje histórico del recorrido.

Gastronomía como hilo conductor del viaje

La experiencia del Al Ándalus no se entiende sin su componente gastronómico. En ruta hacia Jerez de la Frontera, la cena a bordo se convierte en parte del relato: platos elaborados con producto local, reinterpretación de cocina tradicional y un cierre dulce. La filosofía es clara: cada territorio no solo se visita, también se come.

En ese periplo, el Periódico Extremadura pudo acceder durante unas horas a este hotel-boutique sobre raíles con una decoración inspirada en la Belle Époque y coches salón originales de los años 20. El menú incluyó un entrante de Pastel de pescado de roca, una parrilada de verduras como primer plato y Pato a la naranja de segundo. Introducir la gastronomía local a los pasajeros es una de las bondades de este viaje experiencial. De hecho, los viajeros degustaron un postre típico tradicional (y contundente) extremeño: la tarta de almendra y yema; es decir, la técula mécula, originaria de Olivenza.

Suecos, portugueses y estadounidenses, el perfil internacional que más accede a este tren de lujo

Desde 6.600 €

Hablamos con Ana Valentina Ayala Funes, natural de Navalmoral de la Mata, es la Delegada de Relaciones Institucionales y responsable de Comunicación en Extremadura de RENFE. Nos explica que este tren se construyó para que la realeza británica viajase por la Costa Azul. Y ahora está adaptado al siglo XXI. "Tiene su aire acondicionado y todas las modernidades para que el viajero pueda ir de manera confortable".

Se trata de un perfil de viajero de alto poder adquisitivo, ya que las habitaciones están a partir de los 6.600 euros por persona. El tren tiene una capacidad limitada a 64 pasajeros, lo que garantiza una atención personalizada. Dispone de Suites Estándar y Suites Superiores con baño privado y todas las comodidades modernas. Incluye desayunos buffet, comidas en restaurantes seleccionados de las ciudades visitadas y cenas de alta cocina a bordo preparadas por chefs. El paquete también incluye todas las excursiones, entradas a monumentos, guías multilingües (porque la mayoría de sus viajeros son extranjeros) y traslados en autobús de lujo desde la estación a los centros históricos.

"El viajero tiene un perfil muy cultural y está muy interesado en el patrimonio que tiene que ofrecer un destino como Extremadura". Según Ayala, el tipo de viajeros son principalmente personas jubiladas. "Suelen venir habitualmente en pareja y aunque tenemos público nacional, pero principalmente es internacional. Ahora mismo, en este tren viajan personas de Portugal, hay viajeros suecos y también de Estados Unidos".

El viaje en este tren de película son seis noches y siete días. "Este ferrocarril ha salido de Madrid y va en dirección a Andalucía". El itinerario abarca: Madrid, Aranjuez, Toledo, Alcázar de San Juan, Cáceres, Mérida. Jerez, Cádiz, Córdoba y Sevilla.

La semana próxima el tren realiza el viaje en dirección contraria. saldrán desde Andalucía e irán hacia Madrid. Ayala explica que el Al-Andalus "hace aproximadamente 10 años ya pasó por Extremadura", pero que este 2026 "inicia una nueva ruta con una nueva programación e incluye Cáceres y Mérida". Esto supone "colocar Extremadura en el foco de turismo internacional, porque habitualmente cuando los viajeros de otros países vienen a España, suelen venir a la costa". Pero gracias a este tipo de viajes, "que es como un crucero, pero en tierra, se puede poner de relieve el turismo de interior y viajar a algunas localidades para las que -habitualmente- no es tan frecuente que venga este tipo de público".

El Al-Andalus es el más espacioso de todos los trenes de lujo en España: el Costa Verde Express, el Transcantábrico y el Expreso de La Robla.

Las tarifas parten de los 6.600 euros por persona y la ocupación supera el 90%, con una capacidad máxima de unos 60 viajeros

Un viajero internacional y cultural

“El perfil suele ser un pasajero internacional, mayor de 60 años y muy culto”, explica Alejandra López Vidal, responsable de expedición del Tren Al Ándalus. Muchos de estos viajeros ya han realizado otros trenes de lujo y buscan experiencias diferentes, más inmersivas y culturales. El viaje funciona también como escenario de celebración personal. “Muchos vienen a celebrar lunas de miel, bodas de plata o aniversarios”, añade López Vidal. Y subraya el componente social: “Desde el primer brindis hasta la despedida se crea una conexión muy especial. Algunos salen siendo amigos”.

Además, el tren incorpora actividades diseñadas para fomentar la convivencia, como un cluedo inspirado en 'Asesinato en el Orient Express', de Agatha Christie, que transforma el viaje en una narrativa interactiva.

Un producto turístico internacional consolidado

Volvemos al perfil de cliente: mayoritariamente internacional, con presencia de viajeros de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, países nórdicos y Australia.

El tren funciona como un “crucero en tierra”, combinando desplazamiento, alojamiento, gastronomía y cultura en una única experiencia. La incorporación de Cáceres y Mérida refuerza así la estrategia de posicionar Extremadura dentro del turismo internacional de alto poder adquisitivo, ampliando su visibilidad más allá del turismo de sol y playa. El Al Ándalus propone una lógica alternativa a la movilidad contemporánea: detenerse, observar, compartir. Convertir el trayecto en experiencia; el viaje, en destino.