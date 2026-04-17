Más del 70% del alumnado de FP en Cáceres se incorpora al mercado laboral tras finalizar sus estudios

La Formación Profesional y las oportunidades que ofrece a la transición ecológica al tejido empresarial de Extremadura han centrado las miradas de más de medio centenar de asistentes a la jornada que la Fundación CaixaBank Dualiza, la Cámara de Comercio de Cáceres, y la Cámara de Comercio de España han celebrado este jueves, con empresas y centros educativos de la provincia cacereña.

La jornada, que ha tenido como objetivo analizar los retos del mercado laboral y el papel de la FP en la generación de oportunidades de empleo en el sector verde extremeño, ha contado con la participación de Raúl Iglesias, secretario general de la Cámara de Comercio de Cáceres, y Alfonso Serrano, director de Banca de Instituciones de CaixaBank Extremadura, quienes han subrayado la importancia de reforzar la colaboración entre el tejido empresarial, los centros de Formación Profesional y las administraciones públicas para mejorar la empleabilidad, facilitar el acceso al talento cualificado y fortalecer la competitividad regional en un entorno de transformación productiva.

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En este sentido, Raúl Iglesias ha destacado que la FP está demostrando ser una vía eficaz. “En España, más del 40% de los titulados de FP encuentra empleo en el primer año tras finalizar sus estudios, y en Extremadura, entre el 70% y el 80% del alumnado se incorpora al mercado laboral tras finalizar sus estudios, siendo las energías renovables, la gestión ambiental o la economía circular sectores que están en pleno crecimiento”, ha señalado al respecto.

Cabe destacar que esta jornada ha contado con la asistencia del gerente provincial del Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe), Juan Antonio Pavón.

La brecha generacional y el papel estratégico de la Formación Profesional

El análisis central de la jornada ha corrido a cargo de Antonio Mondaca, técnico-investigador del Centro de Conocimiento e Innovación de CaixaBank Dualiza, quien ha abordado los principales desafíos del mercado laboral en España.

Durante su intervención, Mondaca ha señalado que la brecha generacional representa uno de los grandes retos para la sostenibilidad del tejido empresarial. Según datos del Observatorio de la FP, el 81% de las oportunidades de empleo que se generarán hasta 2035 estarán vinculadas al reemplazo de trabajadores que se jubilan, lo que hace imprescindible acelerar la incorporación de jóvenes cualificados y reforzar la recualificación de la población activa.

Asimismo, en su alocución, Mondaca ha tildado la FP como “pilar estratégico” para afrontar el doble reto del relevo generacional y la transición ecológica, alineando formación y necesidades empresariales.

Además de esta ponencia, esta jornada ha contado con un foro de debate, en el que los socios fundadores de las empresas Incalexa y Bosque Urbano, Ángel López y Jorge Vega, respectivamente, y el profesor especializado en Instalaciones Electrotécnicas en el IES Profesor Javier García Téllez, Fernando Esteban, han coincidido en que la FP no sólo mejora la empleabilidad de los jóvenes, sino que también se posiciona como un instrumento fundamental para garantizar la sostenibilidad y competitividad del tejido empresarial en los próximos años.