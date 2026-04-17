El Ayuntamiento de Cáceres se desmarca del debate sobre la Cruz de los Caídos y su declaración como BIC

La inclusión de la declaración como Bien de Interés Cultural de la Cruz de los Caídos en el acuerdo alcanzado entre PP y Vox para la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura ya ha tenido su primera repercusión política en Cáceres. El portavoz del Gobierno local, Ángel Orgaz, ha evitado este viernes fijar una posición concreta del ayuntamiento sobre este asunto y ha trasladado la responsabilidad a la administración autonómica. Además, ha aprovechado para valorar esta investidura como "muy positiva" porque "María Guardiola es la mejor presidenta posible".

Cruz de los Caídos. / Carlos Gil

Durante la comparecencia posterior a la junta de gobierno local, Orgaz ha sido preguntado por las consecuencias que podría tener para la ciudad ese pacto regional y, en concreto, por la situación de la Cruz de los Caídos, después de que su protección haya quedado recogida en el documento suscrito para garantizar la continuidad de Guardiola al frente de la Junta. Lejos de entrar en el fondo del debate, el portavoz municipal ha defendido que la principal lectura del acuerdo es política y de estabilidad institucional, al considerar que supone una "muy buena noticia" para Cáceres porque, a su juicio, asegura la continuidad de una etapa de inversiones y proyectos para la ciudad.

Sin posición municipal

La cuestión se ha tensado cuando se le ha planteado a Orgaz la aparente colisión entre esa futura declaración como BIC (Bien de Interés Cultural) y la inclusión de la Cruz de los Caídos en el catálogo de vestigios franquistas de la Diputación de Cáceres. En ese punto, el portavoz ha rehuido pronunciarse de manera expresa sobre qué debería hacerse y ha señalado que el Gobierno local aún ha conocido el acuerdo "en la última hora del día de ayer", por lo que ha pedido tiempo para valorar su alcance y cómo puede afectar a Cáceres.

Ángel Orgaz, portavoz del Gobierno local. / E. P.

Más clara ha sido su respuesta cuando se le ha preguntado directamente si el equipo de gobierno es partidario de la declaración como Bien de Interés Cultural o, por el contrario, de aplicar la legislación memorialista. "No me compete a mí en este momento en el Gobierno de Cáceres posicionarnos sobre la declaración" de la cruz, ha sostenido Orgaz, al remarcar que "no es un tema de competencia municipal". En esa misma línea, ha añadido que el consistorio tiene "la máxima confianza" en que la presidenta de la Junta y el Ejecutivo autonómico "harán lo que tenga que hacer y sea beneficioso para la ciudad de Cáceres".

Fuera del presupuesto local

Orgaz también ha querido desligar este asunto de las conversaciones que PP y Vox mantienen en el ámbito municipal de cara a la aprobación de los presupuestos del Ayuntamiento de Cáceres. Preguntado por si la Cruz de los Caídos ha entrado en esas negociaciones, ha sido tajante: "No, francamente no". Según ha explicado, las propuestas abordadas entre ambos grupos se han ceñido a materias de competencia local, vinculadas a accesibilidad, avenidas o espacios saludables para las personas mayores, y no a debates como el de este monumento.

De este modo, el Gobierno local ha optado por una posición de prudencia y distancia institucional en uno de los puntos más sensibles del acuerdo de investidura en Extremadura. La declaración sobre la Cruz de los Caídos, convertida ya en uno de los símbolos más delicados del nuevo entendimiento entre PP y Vox, ha irrumpido en la política cacereña, pero por ahora el ayuntamiento ha preferido no mover ficha y dejar la decisión en manos de la Junta.

Habla Vox

Sobre este asunto se ha pronunciado en declaraciones a El Periódico Extremadura el portavoz del Grupo Municipal Vox, Eduardo Gutiérrez, quien ha señalado que "la Cruz de los Caídos es historia de Cáceres". "No podemos trasladarla porque acabaría derrumbándose. También es un símbolo religioso. Cuando Franco construyó el Valle de los Caídos no fue para su beneplácito, sino para crear un elemento de restauración", ha concluido.