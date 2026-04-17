Cáceres ofrece teatro, literatura y música este viernes con tres actividades culturales en el Espacio UEX, la Biblioteca Pública y el Corral de las Cigüeñas

Tres planes diversos en la ciudad.

El Espacio UEX acoge 'Pareja entreabierta' este viernes

El Espacio UEX de Cáceres acoge este viernes, 17 de abril, a las 20.00 horas, la representación de Pareja entreabierta, una comedia de Telaraña Teatro que reflexiona sobre las relaciones de pareja y sus límites. La obra narra la historia de Antonia y Juan Ramón, un matrimonio con más de 20 años de convivencia cuya rutina lleva a él a proponer abrir la relación. La propuesta desestabiliza a Antonia, que inicialmente rechaza la idea y sufre las relaciones de su marido con otras mujeres. Sin embargo, con el tiempo decide dar un giro a su vida, mudarse sola y comenzar un proceso de transformación personal que cambiará por completo su visión de la pareja y pondrá a prueba las convicciones de Juan Ramón.

Cartel oficial del evento. / Ayuntamiento de Cáceres

Inspirada en el texto escrito en los años ochenta por Franca Rame junto a Dario Fo, la adaptación actualiza la historia al presente para ofrecer una comedia que, desde el humor, invita a reflexionar sobre las contradicciones en las relaciones afectivas.

La Biblioteca Pública acoge la presentación de 'La sombra del yo' de Miguel Medina

La Biblioteca Pública de Cáceres acoge este 17 de abril, de 18.30 a 19.30 horas, la presentación del libro La sombra del yo, del autor Miguel Medina Cantos. La obra nace de una sensibilidad marcada, en parte, por la experiencia del autor con el TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad), que aporta una mirada honesta e intensa sobre el mundo interior. A través de sus versos, el libro propone un viaje íntimo por la infancia, el amor, la pérdida y la identidad, explorando recuerdos y emociones que conforman la experiencia vital.

'La sombra del yo' se presenta como una lectura introspectiva que no busca dar respuestas, sino acompañar al lector en un proceso de reconocimiento personal. En palabras del autor, "todos tenemos una sombra", una idea que convierte la obra en un espejo emocional donde detenerse y reflexionar.

Nito Serrano y Lapurasangre actúan en el Corral de las Cigüeñas

El Corral de las Cigüeñas acoge este viernes, de 21.00 a 22.30 horas, el concierto de Nito Serrano y Lapurasangre, una propuesta que fusiona la música de raíz con la energía del rock más contundente. Liderada por Nito Serrano, la banda ha desarrollado un estilo propio, definido como "rock de la tierra", en el que confluyen influencias que van desde Triana y Alameda hasta el rock americano más potente. Su sonido combina pasión flamenca, guitarras distorsionadas y letras de carácter poético y social. Con una sólida trayectoria en el circuito independiente, el grupo destaca por la intensidad de sus directos y la calidad interpretativa de sus músicos, convirtiendo cada concierto en una experiencia enérgica y emocional. La actuación promete una cita marcada por la autenticidad, la fuerza escénica y una cuidada fusión de estilos.