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La despedida del cocinero cacereño Juanma Zamorano a su madre, Mari Carmen, fallecida ayer: "La última hortelana de la Ribera del Marco"

La madre del popular chef falleció este jueves a los 92 años

Mari Carmen Corchado.

Mari Carmen Corchado. / Redes sociales

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

El conocido cocinero cacereño Juanma Zamorano perdió este jueves a su madre, Mari Carmen Corchado, a los 92 años y ha enviado un mensaje a través de sus redes sociales para despedirse de ella.

"Hoy estamos d eluto pero con resignación y la conciencia tranquila, con una suerte tremenda de que se marcha con serenidad y en compañía de su querida sobrina y de su hija. Me queda un gran legado culinario que estos días estuvimos dando de aperitivo en homenaje a ella. Creo que hoy ha muerto la última hortelana de la Ribera del Marco", señaló en un primer mensaje.

El cocinero Juanma Zamorano a las puertas de su próximo restaurante en la plaza Marrón.

El cocinero Juanma Zamorano a las puertas de su nuevo restaurante en la plaza Marrón, 'Matices'. / Jorge Valiente

Unas horas después, emocionado, escribió un segundo texto para agradecer las muestras de cariño: "Imposible contestar a todos. Me quedé en casa muy relajado en silencio. Estoy muy tranquilo, mamá se marchó no estando sola y sé que a ella y a mí nos hace bien. Ya me lo imagino con mi padre y mi hermano, con la abuela que tanto hablaba de ella y de sus hermanas. Seguramente hoy hay fiesta en el cielo", sentenció.

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El chef, que acaba de abrir su restaurante 'Matices' en la plaza Marrón, recibió una gran cantidad de mensajes de condolencias en sus redes sociales.

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