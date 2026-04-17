Obituario
La despedida del cocinero cacereño Juanma Zamorano a su madre, Mari Carmen, fallecida ayer: "La última hortelana de la Ribera del Marco"
La madre del popular chef falleció este jueves a los 92 años
El conocido cocinero cacereño Juanma Zamorano perdió este jueves a su madre, Mari Carmen Corchado, a los 92 años y ha enviado un mensaje a través de sus redes sociales para despedirse de ella.
"Hoy estamos d eluto pero con resignación y la conciencia tranquila, con una suerte tremenda de que se marcha con serenidad y en compañía de su querida sobrina y de su hija. Me queda un gran legado culinario que estos días estuvimos dando de aperitivo en homenaje a ella. Creo que hoy ha muerto la última hortelana de la Ribera del Marco", señaló en un primer mensaje.
Unas horas después, emocionado, escribió un segundo texto para agradecer las muestras de cariño: "Imposible contestar a todos. Me quedé en casa muy relajado en silencio. Estoy muy tranquilo, mamá se marchó no estando sola y sé que a ella y a mí nos hace bien. Ya me lo imagino con mi padre y mi hermano, con la abuela que tanto hablaba de ella y de sus hermanas. Seguramente hoy hay fiesta en el cielo", sentenció.
El chef, que acaba de abrir su restaurante 'Matices' en la plaza Marrón, recibió una gran cantidad de mensajes de condolencias en sus redes sociales.
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