Literatura
La Diputación de Cáceres consolida sus premios literarios con más de 2.400 obras de 30 países diferentes
Alonso Guerrero, Xabier Fortes o Jesús Marchamalo formarán parte de los jurados de los premios de la Diputación de Cáceres, que buscan impulsar el talento emergente y consolidado en la literatura
La Diputación Provincial de Cáceres ya ha fijado en el calendario las dos grandes citas de sus Certámenes y Premios Literarios, consolidando un año más estos galardones como uno de los referentes culturales del panorama nacional e internacional. Las galas de entrega se celebrarán los días 6 y 7 de mayo, en dos escenarios que simbolizan la tradición y el impulso cultural de la provincia.
El primero de los encuentros tendrá lugar el 6 de mayo en Coria, donde se dará a conocer el fallo del XXXVI Premio Ciudad de Coria de Cuentos. Este certamen, que cuenta con una dotación de 3.000 euros y la publicación de la obra ganadora, ha recibido en esta edición un total de 356 trabajos procedentes de 23 países, reflejo de su creciente proyección internacional.
Un día después, el 7 de mayo, el protagonismo se trasladará al Complejo Cultural San Francisco, donde se desvelarán los premios correspondientes al resto de categorías. En conjunto, los certámenes han reunido miles de propuestas, confirmando el atractivo y la solidez de estas convocatorias.
En concreto, el LI Premio Cáceres de Novela Corta ha registrado 605 obras que optan a un premio único de 9.000 euros, mientras que el XXIX Premio Flor de Jara de Poesía ha alcanzado la cifra más elevada de participación con 1.071 trabajos, en competición por 6.000 euros. Por su parte, el XLVI Premio Dionisio Acedo de Periodismo ha recibido 11 piezas, y el XXII Premio El Brocense de Microrrelatos suma 448 textos, con una destacada participación juvenil: 356 de alumnado de Secundaria y 102 de Bachillerato.
En total, más de 2.400 obras procedentes de más de una treintena de países han concurrido a esta edición, un dato que evidencia la consolidación de estos premios como plataforma de impulso para la creación literaria y como escaparate internacional del talento emergente y consolidado.
Jurados de prestigio para una cita consolidada
La Diputación de Cáceres ha confiado la valoración de las obras a jurados integrados por figuras de reconocido prestigio en el ámbito literario y periodístico, lo que refuerza el rigor y la relevancia de los galardones.
La escritora Menchu Gutiérrez (Madrid, 1957) preside el jurado del Premio de Novela Corta, aportando una trayectoria marcada por la profundidad poética y la reflexión literaria. En la categoría de cuentos, el escritor y profesor Alonso Guerrero (Mérida, 1962) lidera el tribunal, con una carrera consolidada tanto en la narrativa como en la docencia.
La poesía contará con la presidencia de Rosana Acquaroni (Madrid, 1964), cuya obra ha sido ampliamente reconocida y traducida a varios idiomas, mientras que el ámbito periodístico estará dirigido por Xabier Fortes (Pontevedra, 1966), rostro destacado de RTVE y referente en información política.
Por último, el Premio de Microrrelatos estará presidido por Jesús Marchamalo (Madrid, 1960), una de las figuras más relevantes del periodismo cultural en España, reconocido recientemente con el Premio Nacional de Periodismo Cultural.
Un impulso a la creación literaria
La elevada participación y la diversidad geográfica de los autores confirman el papel de estos certámenes como motor de la creación literaria. Año tras año, la Diputación de Cáceres refuerza con estas iniciativas su compromiso con la cultura, ofreciendo oportunidades tanto a escritores consagrados como a nuevas voces, especialmente entre los más jóvenes.
Con dos jornadas que combinarán reconocimiento, talento y proyección internacional, Cáceres volverá a situarse en el mapa literario con unos premios que mantienen viva la tradición y miran al futuro de las letras.
Detalle del jurado
- Presidenta del Premio de Novela Corta. Menchu Gutiérrez (Madrid, 1957) Menchu Gutiérrez es novelista, poeta y traductora, con una obra literaria reconocida por su carácter poético y reflexivo. En su producción poética destacan títulos como El ojo de Newton, La mano muerta cuenta el dinero de la vida, La mordedura blanca (Premio de Poesía Ricardo Molina, 1989), Lo extraño, la raíz y el ensayo biográfico San Juan de la Cruz. Ha desarrollado una amplia trayectoria en la editorial Siruela, donde ha publicado obras como Latente (2002), Disección de una tormenta (2005), Detrás de la boca (2007), La niebla, tres veces (2011), El faro por dentro (2011), Decir la nieve (2011), araña, cisne, caballo (2014), Siete pasos más tarde (2017), La mitad de la casa (2021) y La ventana inolvidable (2022), consolidándose como una autora destacada de la poesía contemporánea en español.
- Presidente del Premio de Cuentos. Alonso Guerrero (Mérida, 1962) es escritor y profesor de Lengua y Literatura, con una trayectoria consolidada tanto en la narrativa como en la docencia. Inició su carrera literaria con reconocimientos tempranos como el Premio Felipe Trigo de narraciones cortas por Tricotomía (1982) y el Premio Navarra de novela por Los años imaginarios (1987). Autor de novelas y libros de relatos como El durmiente, El edén de los autómatas, Un palco sobre la nada o El hombre abreviado, su obra combina reflexión literaria y experimentación narrativa. Entre sus títulos más recientes destacan El amor de Penny Robinson (2018), de notable éxito, y Las mujeres felices son una quimera, con la que obtuvo el Primer Premio Internacional de Novela Jurídica, compaginando su labor creativa con la crítica literaria y el periodismo de opinión.
- Presidenta del Premio de Poesía. Rosana Acquaroni (Madrid, 1964) poeta, filóloga hispánica y doctora en Lingüística Aplicada, formada en la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Complutense, donde ejerce como profesora en el Centro Complutense para la Enseñanza del Español. Su obra poética, reconocida por la crítica, incluye títulos como Del mar bajo los puentes (accésit del Premio Adonais), El jardín navegable, Cartografía sin mundo (Premio de Poesía Cáceres Patrimonio de la Humanidad), Lámparas de arena, Discordia de los dóciles, La casa grande (Premio Libro del Año 2019 del Gremio de Librerías de Madrid) y 18 ciervas (2023). Su poesía ha sido ampliamente antologada y su trayectoria combina la creación literaria con la investigación y la docencia en el ámbito del español y la literatura. Sus poemas han sido traducidos al inglés, francés, alemán, árabe, portugués y polaco.
- Presidente Premio de Periodismo. Xabier Fortes (Pontvedra, 1966). Periodista y presentador vinculado a RTVE, donde ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional como editor, presentador y directivo. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, ha trabajado en Radio Nacional de España y en Televisión Española, destacando como director del Centro Territorial de TVE en Galicia y como conductor del programa informativo La noche en 24 horas. Especializado en información política, ha moderado debates electorales y participado en el Consejo de Informativos de TVE, consolidándose como una figura relevante del periodismo televisivo en España.
- Presidente Premio Microrrelatos. Jesús Marchamalo (Madrid, 1960) es un escritor y periodista con una amplia trayectoria en radio, televisión y prensa escrita, especialmente vinculado a RTVE. A lo largo de más de cuatro décadas ha trabajado como guionista, director, presentador y creador de contenidos, compaginando esta labor con colaboraciones en publicaciones culturales y con la escritura de numerosos libros centrados en la literatura y los escritores. Especializado en periodismo cultural, ha desarrollado también una destacada actividad como comisario de exposiciones y divulgador literario, y ha sido reconocido con diversos galardones, entre ellos el Premio Nacional de Periodismo Cultural en 2023. Es autor de libros como La tienda de palabras, Tocar los libros, Las bibliotecas perdidas o Los reinos de papel. Junto al ilustrador Antonio Santos ha firmado las reseñas biográficas Retrato de Baroja con abrigo, Kafka con sombrero, Pessoa, gafas y pajarita o El bolso de Blixen.
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