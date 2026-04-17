La Diputación de Cáceres consolida sus premios literarios con más de 2.400 obras de 30 países diferentes

La Diputación Provincial de Cáceres ya ha fijado en el calendario las dos grandes citas de sus Certámenes y Premios Literarios, consolidando un año más estos galardones como uno de los referentes culturales del panorama nacional e internacional. Las galas de entrega se celebrarán los días 6 y 7 de mayo, en dos escenarios que simbolizan la tradición y el impulso cultural de la provincia.

El primero de los encuentros tendrá lugar el 6 de mayo en Coria, donde se dará a conocer el fallo del XXXVI Premio Ciudad de Coria de Cuentos. Este certamen, que cuenta con una dotación de 3.000 euros y la publicación de la obra ganadora, ha recibido en esta edición un total de 356 trabajos procedentes de 23 países, reflejo de su creciente proyección internacional.

Un día después, el 7 de mayo, el protagonismo se trasladará al Complejo Cultural San Francisco, donde se desvelarán los premios correspondientes al resto de categorías. En conjunto, los certámenes han reunido miles de propuestas, confirmando el atractivo y la solidez de estas convocatorias.

Imagen de un libro en la naturaleza. / Cedida a El Periódico Extremadura

En concreto, el LI Premio Cáceres de Novela Corta ha registrado 605 obras que optan a un premio único de 9.000 euros, mientras que el XXIX Premio Flor de Jara de Poesía ha alcanzado la cifra más elevada de participación con 1.071 trabajos, en competición por 6.000 euros. Por su parte, el XLVI Premio Dionisio Acedo de Periodismo ha recibido 11 piezas, y el XXII Premio El Brocense de Microrrelatos suma 448 textos, con una destacada participación juvenil: 356 de alumnado de Secundaria y 102 de Bachillerato.

En total, más de 2.400 obras procedentes de más de una treintena de países han concurrido a esta edición, un dato que evidencia la consolidación de estos premios como plataforma de impulso para la creación literaria y como escaparate internacional del talento emergente y consolidado.

Jurados de prestigio para una cita consolidada

La Diputación de Cáceres ha confiado la valoración de las obras a jurados integrados por figuras de reconocido prestigio en el ámbito literario y periodístico, lo que refuerza el rigor y la relevancia de los galardones.

La escritora Menchu Gutiérrez (Madrid, 1957) preside el jurado del Premio de Novela Corta, aportando una trayectoria marcada por la profundidad poética y la reflexión literaria. En la categoría de cuentos, el escritor y profesor Alonso Guerrero (Mérida, 1962) lidera el tribunal, con una carrera consolidada tanto en la narrativa como en la docencia.

Menchu Gutiérrez. / Diputación de Cáceres

La poesía contará con la presidencia de Rosana Acquaroni (Madrid, 1964), cuya obra ha sido ampliamente reconocida y traducida a varios idiomas, mientras que el ámbito periodístico estará dirigido por Xabier Fortes (Pontevedra, 1966), rostro destacado de RTVE y referente en información política.

Por último, el Premio de Microrrelatos estará presidido por Jesús Marchamalo (Madrid, 1960), una de las figuras más relevantes del periodismo cultural en España, reconocido recientemente con el Premio Nacional de Periodismo Cultural.

Jesús Marchamalo. / Diputación de Cáceres

Un impulso a la creación literaria

La elevada participación y la diversidad geográfica de los autores confirman el papel de estos certámenes como motor de la creación literaria. Año tras año, la Diputación de Cáceres refuerza con estas iniciativas su compromiso con la cultura, ofreciendo oportunidades tanto a escritores consagrados como a nuevas voces, especialmente entre los más jóvenes.

Con dos jornadas que combinarán reconocimiento, talento y proyección internacional, Cáceres volverá a situarse en el mapa literario con unos premios que mantienen viva la tradición y miran al futuro de las letras.