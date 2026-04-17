Felisa Acedo y Miguel Ángel Sánchez celebran el Solete Repsol de la Tapería Yuste, un premio a la constancia en Cáceres

La Tapería Yuste, ubicada en el casco antiguo de Cáceres y vinculada al Hotel NH Palacio de Oquendo, ha sido reconocida con un Solete de la Guía Repsol, una distinción que pone en valor establecimientos auténticos, con buen ambiente, cocina de calidad y trato cercano. Situada en un edificio histórico que lleva siglos presidiendo el centro de la ciudad, hoy reconvertido en hotel NH Collection, la tapería se ha consolidado como uno de los espacios gastronómicos más valorados, combinando tradición y producto local en un entorno singular. Con motivo de este reconocimiento, este medio ha conversado con Felisa Acedo, directora general del hotel, y Miguel Ángel Sánchez, jefe de cocina del establecimiento.

El valor de la constancia

Miguel Ángel Sánchez, jefe de cocina del hotel y de la tapería, ha destacado que este reconocimiento supone, sobre todo, un respaldo al trabajo conjunto de todo el equipo, tanto de sala como de cocina, a lo largo de los años desde la apertura del establecimiento, durante los que han mantenido su compromiso y dedicación constantes. "Sabemos que existen premios de mayor relevancia dentro del ámbito gastronómico, pero este reconocimiento nos ha hecho especial ilusión por todo lo que representa: la constancia, el trabajo bien hecho y el esfuerzo de todo el equipo. Para nosotros, lo más importante es que el cliente repite, que vuelve. No solo nos visitan quienes se alojan en el hotel, sino que la mayoría de nuestros clientes son de la propia ciudad, además de turistas que regresan año tras año. Este premio pone en valor la gastronomía local y a establecimientos con personalidad propia, donde la relación calidad-precio es uno de sus puntos fuertes".

Además, señala que el reconocimiento les tomó por sorpresa, ya que tuvieron conocimiento de él en un primer momento a través de la prensa. Posteriormente, recibieron la comunicación oficial, que fue trasladada a Felisa con todo detalle.

Proceso de selección del Solete

"Recibí una llamada telefónica al día siguiente de enterarnos por la prensa, en la que me confirmaron que habíamos sido galardonados con este premio y que, en breve, recibiríamos el distintivo para colocarlo en la fachada de la tapería. También nos explicaron que debíamos completar nuestro perfil en la web del Solete Repsol, incorporando fotografías de los platos y diversa información del establecimiento, un proceso en el que aún estamos trabajando. Aproveché para preguntar por el proceso de selección y me indicaron que la propuesta partió de una persona que frecuenta el local y valora especialmente nuestra forma de trabajar, nuestra cocina y el trato al cliente. Posteriormente, recibimos la visita de un inspector de forma anónima, sin saber quién era, y la experiencia fue muy positiva. Además, también se tuvieron en cuenta las valoraciones en internet", explica Acedo.

El origen de la tapería

Por su parte, Miguel Ángel Sánchez destaca su amplia trayectoria en el establecimiento, donde lleva 27 años trabajando, de los cuales 24 han sido como jefe de cocina. Desde la apertura de la tapería, el 13 de diciembre de 2009, ha estado al frente de este espacio gastronómico. En la misma línea, Felisa Acedo explica que, en aquel momento, decidieron dar un giro al modelo de restauración, hasta entonces basado en una carta más clásica. Así, apostaron por un concepto más actual, incorporando, entre otras novedades, una terraza en la Plaza de San Juan, en un contexto en el que apenas existían este tipo de espacios, lo que les permitió posicionarse como pioneros en la zona. Además, habilitaron un acceso directo a la tapería desde el exterior, independiente del hotel, facilitando la entrada a los clientes. De este modo, comenzaron a impulsar una propuesta basada en platos de menor formato, pero elaborados con una cocina de calidad y de autor.

Por último, Felisa Acedo subraya que la tapería se ha convertido en la principal puerta de entrada a la oferta gastronómica y de eventos del hotel, ya que muchos de los clientes que posteriormente asisten a banquetes o celebraciones han conocido previamente el establecimiento a través de este espacio, al que regresan con frecuencia, especialmente durante los fines de semana y las noches de verano. Miguel Ángel Sánchez, por su parte, se muestra orgulloso del camino recorrido y del proyecto consolidado a lo largo de los años, fruto del esfuerzo y la dedicación de todo el equipo.