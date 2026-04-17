Un globo aerostático de la empresa de belga de hormigón Zaniboo sobrevuela el cielo de Cáceres

Un globo aerostático con publicidad de la empresa Zaniboo ha sobrevolado la mañana de este viernes el cielo de Cáceres, dejando una escena poco frecuente que no ha pasado desapercibida para quienes han levantado la vista en la ciudad. La aeronave exhibe con claridad el nombre comercial de la firma.

El globo, de gran tamaño y colores blanco, rojo y negro, se ha dejado ver sobre el cielo despejado de Cáceres. En la envolvente aparece de forma destacada el nombre de Zaniboo y un lema en neerlandés vinculado a trabajos sobre hormigón, lo que convierte el vuelo en una acción publicitaria singular en la capital cacereña.

La presencia de este tipo de aeronaves no es habitual sobre la ciudad, por lo que su aparición ha despertado curiosidad entre vecinos y viandantes. La imagen, además, contrasta con la rutina urbana y añade un componente visual llamativo en una jornada de cielo limpio.

Fotogalería | Así es el globo aerostático de la empresa de belga de hormigón Zaniboo que sobrevuela el cielo de Cáceres / El Periódico

Qué empresa es Zaniboo

Según figura en la web corporativa de la compañía, Zaniboo es una empresa belga con sede en Zwevegem especializada en perforación y corte de hormigón, además de otros trabajos de tratamiento de suelos y anclajes químicos. En su página oficial se presenta como una firma centrada en trabajos "rápidos, seguros y profesionales" dentro del ámbito de la construcción.

La propia empresa también ha publicado en su apartado de noticias referencias a su globo promocional bajo el mensaje "Zaniboo goes airborne", en colaboración con Skyview Balloons, lo que apunta a que esta aeronave forma parte de sus acciones de visibilidad de marca.

Publicidad, marca y efecto sorpresa

Más allá del componente comercial, el sobrevuelo deja una imagen curiosa en Cáceres, donde no es frecuente ver globos publicitarios de empresas extranjeras sobre la ciudad. En este caso, el impacto visual ha funcionado como escaparate en movimiento: una gran pieza de publicidad suspendida en el aire y visible desde distintos puntos.

Las fotografías y videos captados por este diario muestran el globo en pleno vuelo, con la marca perfectamente reconocible y sin otros elementos alrededor, recortado sobre un fondo azul intenso. Ese contraste ha contribuido a reforzar el efecto de sorpresa de una estampa poco común en el cielo cacereño. Y es que pequeños y mayores se han visto sorprendidos en la mañana del viernes y se han despertado con esta agradable sorpresa campando a sus anchas entre las nubes.