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Nuestro pasado

El Gobierno Civil de Cáceres prohibió el futbolín a menores de 14 años al considerarlo un vicio

El futbolín, nacido en la primera mitad del siglo XX, se extendió rápidamente en bares y centros sociales, convirtiéndose en un entretenimiento habitual en varias generaciones

Juan Carlos I (de frente, a la izquierda) durante una partida en 1950, durante sus años de estudio en España.

Juan Carlos I (de frente, a la izquierda) durante una partida en 1950, durante sus años de estudio en España. / GETTY IMAGES

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

En marzo de 1952 el Gobierno Civil de Cáceres acuerda reglamentar el uso del futbolín porque "viene causando efectos perniciosos en la juventud, pues de distracción ha pasado a constituir un vicio. Así queda prohibida la entrada a menores de 14 años en establecimientos donde haya instalada mesa de futbolín. Además, se regulan los horarios".

En ese mismo año, muere el periodista y el escritor Antonio Reyes Huertas, el 11 de agosto en su finca Campos del Ortiga. Falleció el escritor, novelista, ex director de nuestro diario y comendador de la Orden de Alfonso X El Sabio, Antonio Reyes Huertas. Fue enterrado a las siete de la tarde del día siguiente, en Campanario.

Origen del futbolín

El futbolín, también conocido como futbol de mesa, tiene su origen en la primera mitad del siglo XX y su invención se disputa entre distintos países europeos, aunque la versión más aceptada atribuye su creación al español Alejandro Finisterre, poeta y inventor gallego. Finisterre ideó este juego durante la Guerra Civil española, mientras se recuperaba de las heridas sufridas en un bombardeo. Inspirado en el fútbol, buscaba una alternativa que permitiera a los niños heridos o con movilidad reducida disfrutar de una actividad similar al deporte rey.

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Con el paso del tiempo, el futbolín se popularizó rápidamente en bares, cafés y centros sociales, convirtiéndose en uno de los entretenimientos más habituales en la vida cotidiana de varias generaciones. Su carácter competitivo, su facilidad de juego y su componente social hicieron que se extendiera tanto en España como en otros países europeos y latinoamericanos.

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