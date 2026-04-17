Mara y Ángel de Toni&Guy tras el evento de peluquería en Cáceres: "Hemos estado en muchas ciudades, pero aquí la respuesta del público ha sido increíble"

El 'Pro Tour 2026', organizado por L’Oréal Professionnel, se celebró con éxito este miércoles en el Palacio de Congresos de Cáceres, reuniendo a más de un centenar de profesionales del sector de la peluquería. Durante la jornada, los asistentes participaron en sesiones formativas y conocieron de primera mano las nuevas tendencias que marcarán el rumbo del sector. El evento contó con la presencia de Juan Luis Sanguino, natural de Plasencia y organizador de la jornada, quien estuvo acompañado por Mara y Ángel, representantes de la reconocida firma Toni&Guy, así como por Carlos Ortigosa, creador de contenido en redes sociales y especialista en coloración natural del cabello.

Tendencias en peluquería

Durante el evento se abordaron diversas cuestiones relacionadas con el sector de la peluquería, destacando la evolución de los gustos hacia propuestas más naturales y con mayor dimensionalidad. Los ponentes señalaron que los reflejos han cobrado un papel clave en la personalización del cabello, en un contexto en el que el paradigma ha cambiado hacia el total blending, una técnica que busca la integración de las canas con el resto del cabello de forma armoniosa.

Última intervención de Ortigosa

Asimismo, Carlos Ortigosa, creador de contenido en redes sociales y natural hair color artist, participó en lo que fue su última intervención en el Pro Tour, donde subrayó que el sector vive una auténtica revolución. Durante la jornada también se ofrecieron consejos dirigidos a profesionales de la peluquería de toda la región, en su mayoría mujeres, destacando además el papel de las redes sociales como una importante fuente de visibilidad e ingresos.

Nuevas propuestas creativas

Por otro lado, Mara y Ángel, representantes de la firma Toni&Guy, destacaron la importancia de la personalidad, así como la necesidad de romper las reglas y apostar por estilos diferentes a través de cortes atrevidos que marcan las nuevas tendencias. Ambos participaron por primera vez en un evento celebrado en Cáceres.

Mara y Ángel, representantes de la firma Toni&Guy, presentando las tendencias más atrevidas. / Esteban Valero Vizcano

El acto concluyó poniendo en valor la labor de los profesionales de la peluquería, subrayando su papel cercano con los clientes, con quienes llegan a mantener una relación continuada y de confianza, comparable en ocasiones a la de un apoyo emocional. En este sentido, desde L’Oréal se presentó el primer programa de coaching mental creado por y para profesionales, orientado a reforzar la salud mental dentro del sector.