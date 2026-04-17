María Guardiola seguirá al frente de Extremadura: Orgaz celebra la estabilidad para impulsar proyectos en Cáceres

"Queremos mostrar nuestra satisfacción y nuestra alegría porque Extremadura va a seguir contando con la mejor presidenta posible que podríamos tener para los próximos años, que es María Guardiola", ha afirmado Ángel Orgaz, en un tono de optimismo y confianza en el futuro. El portavoz ha subrayado que este pacto da cumplimiento a lo que los extremeños pidieron en las urnas y a lo que las administraciones locales deseaban: un gobierno estable que permita continuar avanzando en el desarrollo de la región.

Un gobierno clave para Cáceres

Orgaz ha destacado la relevancia que tiene para los ayuntamientos contar con un gobierno presidido por Guardiola, especialmente para seguir impulsando políticas y proyectos que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. "Los ayuntamientos también estábamos esperando un gobierno estable y presidido por María Guardiola", ha asegurado, recordando que la estabilidad institucional en la región es fundamental para el progreso de los municipios.

El portavoz municipal ha valorado especialmente el hecho de que este acuerdo llega en un momento clave para Extremadura, al asegurar que se continuará con el ritmo de crecimiento y con una importante inversión en proyectos que benefician tanto a la capital como al resto de los municipios. Según Orgaz, la estabilidad institucional será la base para que las administraciones locales sigan trabajando en beneficio de la ciudadanía.

Un futuro de colaboración

Con este nuevo Gobierno autonómico bajo la presidencia de María Guardiola, el equipo de Gobierno local tiene confianza en que las relaciones entre el Ayuntamiento de Cáceres y la Junta de Extremadura continuarán siendo de colaboración y de trabajo conjunto, con el objetivo de impulsar los proyectos que la ciudad necesita para seguir avanzando.

El acuerdo, respaldado por PP y Vox, garantiza un periodo de estabilidad para la región, y Orgaz ha expresado su convencimiento de que se seguirán impulsando iniciativas clave para Cáceres. "Estamos convencidos de que este nuevo gobierno continuará velando por los intereses de Cáceres en todos los ámbitos", ha concluido el portavoz.