Mejoras urbanas
Obras en el casco antiguo de Cáceres: nuevas líneas eléctricas para hogares y negocios
La Plazuela de Santo Domingo acoge la instalación de una línea subterránea de baja tensión, mientras se acometen reparaciones en baldosas sueltas de la calle Andrada
Un nuevo proyecto de ejecución para la instalación de una línea subterránea de distribución de baja tensión (BT), destinada a suministros eléctricos inferiores a 1.000 voltios en hogares y negocios, se está desarrollando en la Plazuela de Santo Domingo, en pleno casco antiguo de Cáceres.
Intervenciones en el centro histórico
El proyecto se enmarca en una dinámica de intervenciones que, desde hace meses, mantienen en constante transformación el casco antiguo de la ciudad. Las obras, centradas en la mejora de infraestructuras básicas como el suministro eléctrico, el saneamiento y la pavimentación, se suceden en distintos puntos del entorno histórico, generando tanto expectativas de modernización como inconvenientes puntuales para vecinos y visitantes.
En calles estrechas y plazas emblemáticas, la presencia de operarios, maquinaria y vallados se ha convertido en una imagen habitual. Estas actuaciones buscan adaptar los servicios urbanos a las necesidades actuales, garantizando mayor eficiencia energética y seguridad en instalaciones que, en muchos casos, presentaban un notable grado de antigüedad.
Reparaciones en la calle Andrada
A estas intervenciones se suman actuaciones más puntuales de mantenimiento urbano. Es el caso de la calle Andrada, donde recientemente se han vuelto a sellar varias baldosas que se encontraban sueltas, una actuación dirigida a mejorar la seguridad peatonal y evitar posibles incidencias en una vía muy transitada.
No obstante, la continuidad de los trabajos también está teniendo impacto en la vida diaria del barrio. Comerciantes y residentes señalan las dificultades de acceso, el ruido y las restricciones de paso como algunos de los principales efectos de unas obras que, aunque necesarias, se perciben como prolongadas en el tiempo.
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