Petanca, rollo de pita con kebab de carne y el mejor cachopo de Cáceres

Atahualpa conecta la avenida Isabel de Moctezuma con la avenida de Antonio Hurtado. Su nombre, en la barriada de Moctezuma, hace honor al hijo menor del emperador Huayna Capac y de la princesa Paccha Duchicela. Los estudiosos sitúan su nacimiento en torno a 1497, en el Reino de Quito, y más en concreto en Caranqui, lugar donde aún se recuerda con orgullo la figura del inca. Al decir de las crónicas, se curtió guerreando junto a su padre, quien puso especial cuidado en su formación física e intelectual. Todo el territorio conquistado por Huayna Capac -de más está aclararlo- componía un imperio tan vasto que desafíaba la mayor de las ambiciones. Sin embargo, al perecer su progenitor en torno a 1525, Atahualpa heredó el reino Quito, a la par que su hermano Huáscar dominaba el reino de Cuzco. Tal división territorial propició una disputa sucesoria que aún hoy despierta pasiones.

Arranca la calle en el imponente edificio La Estrella y, enfrente, el Instituto Municipal de Asuntos Sociales. Al lado, la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, inaugurada el 11 de septiembre de 1988 y, enfrente, el Centro de Salud San Jorge-Zona Sur: comprende las barriadas de Parque del Rodeo, Los Frates, Moctezuma, avenida de Cervantes y una parte de San Francisco. Atahualpa está rodeada de parques y plazas: los parques de Cuidados de Enfermería y el de Juan Carlos Castro Guardiola, que fue un sacerdote y misionero en Hispanoamérica, llegado a Cáceres desde Brasil. Fue nombrado, junto a otro sacerdote, para poner en marcha la creación de una nueva parroquia en la ciudad. Esta parroquia sería la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, siendo el primer párroco del nuevo edificio religioso.

Fotogalería | Un paseo por Atahualpa, en Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

Antes de que naciera la barriada de Moctezuma nació su hermana Hispanoamérica. Esta última recibió a sus primeros residentes en los pisos construidos por la Obra Sindical del Hogar en diciembre de 1975, cuando aún no habían nacido los barrios de Moctezuma y Los Fratres. Los bloques de viviendas se asentaron en el terreno que ocupaban unos hornos de cal, una fábrica de ladrillos y vigas de hormigón y un almacén de madera, situado junto a la antigua estación de ferrocarril. "Parecía que nos habíamos ido a vivir a las afueras de Cáceres", cuenta hoy un grupo de vecinos, que recuerda que estaban rodeados de "campo y mucho barro" y que "de la calle Salamanca para abajo no había nada".

Los pisos les costaron por aquel entonces una media de 640.000 de las antiguas pesetas. Los primeros residentes eran fundamentalmente parejas de recién casados "o a punto de casarse". Hispanoamérica contaba con 240 pisos, los mismos que en la actualidad, pues la construcción de nuevas zonas no dejó terreno para la expansión de Hispanoamérica. Los bajos también eran viviendas, pues no se construyeron locales comerciales y así continúan hoy día.

Cuando los primeros pobladores se instalaron en sus casas el entorno estaba en bruto y no fue hasta años más tarde cuando, siendo alcalde Juan Iglesias Marcelo, se pavimentó y acondicionó la zona. Fue tras estas obras de urbanización cuando fue inaugurado de forma oficial el barrio por el entonces presidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y el que fue presidente de la Diputación de Cáceres, Manuel Veiga.

Corría entonces el año 1983 y dos años antes, en 1981, se había creado la Asociación de Vecinos de Hispanoamérica --la segunda más antigua de la ciudad tras la de Aguas Vivas--. El primer presidente fue Santiago Ignacio de la Hoz, que estuvo al frente del colectivo hasta 1984, cuando ocupó su cargo Raimundo Medina, que en la actualidad continúa al frente de la asociación. Parte del Club Deportivo Hispanoamérica se integró en la asociación, eran todos muy jóvenes, con muchas ganas de dar vida al barrio y de hacer cosas.

La petanca

Este colectivo vecinal fue pionero en el juego de la petanca. El reglamento se lo envió al vecino Francisco Patrón un cuñado suyo de Barcelona. También Hispanoamérica fue la cuna de la popular San Silvestre, prueba que se celebra cada 31 de diciembre y que cuenta desde su fundación con El Periódico Extremadura como medio de comunicación colaborador. Desde sus inicios el colectivo vecinal de Hispanoamérica --conocido popularmente como los 'techos negros' por el color de los tejados de los pisos, aunque tras sucesivas reformas cambiaron de color se caracterizó por su actitud reivindicativa, lo que le valió ser el barrio que es hoy: céntrico, con mucha vida, con estudiantes y gente joven que lo está renovando.

En la calle Atahualpa se amontonan comercios y hostelería: la joyería de Leo Ferrer, que abrió sus puertas allá por 1995. Dispone de servicio de grabación, personalizan joyas y tienen venta on line. En la esquina con Caupolicán, el Sal y Pimienta, y en la misma Atahualpa el Café de Bar La Revuelta, que tiene terraza (y donde no faltan la prueba la moraga, la panceta y el cachopo), la expendeduría de tabaco número 19, que está abierta los domingos y los festivos, la Ortopedia Farmacia Hernández Óptica, de 12 horas, y el Café Bar La Ventana, que además de hacer tartas por encargo, te sirven desde una ventana en una dosis de originalidad y buen servicio.

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Ya en la esquina con Isabel de Moctezuma, el bar Al Ándalus, la papelería Azteca, la tienda de frutas y verduras Del Campo, el Al-turk Kebab con comida para llevar y a domicilio (recomendable su rollo de pita con kebab de carne de pollo o ternera, cebolla, tomate, lechuga, salsa kebab, patatas fritas y refresco de lata por 8 euros), y Blanca Paloma, que es el gabinete logopédico de la doctora Ana María García Cava, una logopeda especializada en atención temprana, discapacidad, disfagia, lenguaje, habla, voz y audición. No falta el Supermercado Dia.