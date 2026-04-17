Cáceres lanza un SOS por la seguridad ciudadana: "La Policía Local ha tenido que atender casos que no les competen porque no había agentes de la Policía Nacional"

El pleno del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado este jueves, con los votos a favor del PP y Vox, una moción impulsada por la formación de Eduardo Gutiérrez para reclamar un refuerzo de la limpieza, el mantenimiento urbano y la seguridad en la ciudad. La iniciativa ha salido adelante tras un debate en el que el gobierno local y Vox han coincidido en la necesidad de actuar con más eficacia sobre el espacio público, mientras que PSOE y Unidas Podemos han rechazado el enfoque de la propuesta.

La moción ha situado en el centro de la discusión el estado de las calles, los acerados, los parques, las zonas verdes y el mobiliario urbano en distintos puntos de la ciudad. Vox ha defendido que Cáceres arrastra un deterioro progresivo en varios barrios y ha reclamado una respuesta más rápida para evitar que los pequeños desperfectos terminen convirtiéndose en problemas mayores. Durante su intervención, Eduardo Gutiérrez ha resumido la filosofía de su propuesta: "Sin orden, sin mantenimiento y sin limpieza, no hay ciudad que funcione".

Reforzar limpieza

La iniciativa ha planteado reforzar la limpieza viaria, mejorar la conservación de los espacios públicos, actuar con mayor rapidez ante incidencias cotidianas y aumentar la presencia policial en las zonas donde, según ha sostenido Vox, existe una mayor incidencia de actos vandálicos o comportamientos incívicos. El grupo también ha defendido que la correcta conservación de la ciudad no solo mejora la imagen urbana, sino que reduce riesgos para los vecinos y evita que el deterioro se extienda.

Frente a esa posición, la oposición de izquierdas ha coincidido en que existen deficiencias en la ciudad, pero ha discrepado de la solución planteada. El PSOE ha sostenido que el problema no pasa por aprobar nuevos planes, sino por hacer cumplir de forma estricta los contratos ya adjudicados. En ese sentido, David Holguín ha dejado una de las ideas centrales del debate al afirmar que "el problema no es el diseño de un plan, el problema es si se está ejecutando bien el contrato".

Podemos

Unidas Podemos, por su parte, ha cuestionado especialmente el tono de la moción en materia de sanciones y seguridad. Álvaro Jaén ha criticado que se insista en reforzar el castigo y la presencia policial cuando, a su juicio, las ordenanzas ya recogen sanciones suficientes y el debate debería centrarse más en la calidad de los servicios públicos y en otras formas de inseguridad ligadas a la vivienda, la sanidad o la dependencia.

Concesiones de honor Durante el pleno de este jueves se ha probado la concesión de honor en nombrar Hijo Adoptivo de la ciudad a Manuel Vaz-Romero. También se instalará una placa conmemorativa en el Parque del Príncipe a favor de Eulalio Acosta. Y, por último, se denominará una glorieta con el nombre de José Roncero Pedro 'Pepe Extremadura'. Todas ellas han salido adelante con la abstención de Unidas Podemos.

Desde el PP, Pedro Muriel ha confirmado el apoyo del equipo de gobierno a la iniciativa y ha defendido la gestión desarrollada hasta ahora en materia de control de servicios urbanos. El edil popular ha recordado que el Ayuntamiento ya ha abierto expedientes sancionadores cuando se han detectado incumplimientos y ha asegurado que se trabaja con seguimiento técnico constante sobre las concesionarias. En su intervención también ha vinculado el debate con la preocupación existente por la seguridad en algunos puntos de la ciudad. Además, ha señalado su preocupación por la baja presencia de Policía Nacional en la ciudad: "La Policía Local está atendiendo muchos casos que no les competen porque no hay suficientes policías".

Plano político

La aprobación de esta moción vuelve a llevar al primer plano político una de las cuestiones más sensibles en la vida cotidiana de Cáceres: el estado real de los barrios y la capacidad del Ayuntamiento para dar respuesta ágil a los problemas más visibles del día a día. Más allá del resultado de la votación, el debate ha dejado sobre la mesa dos visiones distintas: la de PP y Vox, que han apostado por reforzar la actuación municipal y el control sobre el espacio público, y la de PSOE y Unidas Podemos, que han reclamado menos anuncios y más exigencia sobre los contratos ya vigentes.

Por su parte, la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista relativa al plan integral de reactivación de barrios y equilibrio urbano se ha rechazado con los votos en contra de PP y Vox. Los populares defendían que ellos ya cuentan con esa hoja de ruta en la Agenda Urbana. La última moción del pleno ha sido la del Grupo Municipal de Unidas Podemos, que sí ha salido adelante. Se trataba de la creación de puntos violeta municipales durante la celebración de la Semana Santa de Cáceres. Sin embargo, una enmieda del PSOE apoyada también por el PP la extiende a todas las citas multitudinarias que se celebran en la ciudad. Solo ha votado en contra Vox.

Entre otros acuerdos que se han producido este jueves se encuentran la renovación de la cesión de un inmueble de propiedad municipal en el polígono Moctezuma a favor de la Asociación de Personas Consumidoras y Usuarias de Cáceres o la declaración de lesividad del acto de estimación por silencio positivo de reconocimiento al agenda de Policía Local David Salomón Sánchez de pase a segunda actividad sin destino.