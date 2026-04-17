Intervención en el pleno
Preocupación en un edificio de Mejostilla en Cáceres: "Vivimos con miedo de que se caiga nuestra casa"
Vecinos de la calle Miguel Ángel Ortí Belmonte piden auxilio al Ayuntamiento de Cáceres ante el riesgo de colapso del edificio, propiedad de la Junta de Extremadura, que planea destinar los locales comerciales a viviendas de alquiler
Un edificio de la barriada de Mejostilla que sufre deficiencias estructurales ha lanzado un mensaje de socorro en el pleno del Ayuntamiento de Cáceres celebrado este jueves. Se trata de un inmueble que está ubicado en la calle Miguel Ángel Ortí Belmonte que es propiedad de la Junta de Extremadura a través de Urvipexsa, empresa pública de vivienda.
Su portavoz, María Moreno, ha señalado que llegaban "a pedir auxilio" porque los inmuebles amenazan con un colapso si no se actúa con agilidad: "Vivimos con miedo si no se actúa rápido". La Junta de Extremadura es la propietaria mayoritoria de 79 viviendas y la totalidad de locales comerciales, que ahora van a ser objeto de viviendas de alquiler asequible.
96 viviendas
"Mientras tanto, la administración deja a las 96 viviendas que vivimos en ese edificio en una situación difícil", ha señalado Moreno ante el alcalde durante las intervenciones. Demanan a la Junta que ejecute las obras correspondientes a la mayor brevedad posible. "Hay familias que, con mucho esfuerzo, adquirieron las viviendas en propiedad. Ahora mismo, es imposible asumir el coste para ellos y la complejidad de los fondos estratégicos de rehabilitación es un muro infranqueable", ha concluido.
Rafa Mateos, por su parte, ha señalado que dará traslado al Ejecutivo regional: "No podemos hacer más que ser mediadores y transmisores de su problema".
Río Vístula
También han acudido al pleno dos representantes de las viviendas en mal estado de la calle Río Vístula, donde el ayuntamiento tiene participación al ser propietario de buena parte de los pisos. Han incidido en que el consistorio ya debería tener el número de cuenta para pagar las cuotas correspondientes desde el año 2020 y el alcalde ha respondido que les había solicitado ese dato para abonar la cuantía: "Había un secretario y una concejala presentes que levantaron acta. Procederemos al pago como establece la ley", concluyó.
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