PSOE y Unidas Podemos alzan la voz tras el comentario de "perroflautas" de Óscar Fernández (Vox) en pleno de Cáceres: "Esto es inaceptable"
Las formaciones de izquierda critican las palabras de
Tanto PSOE como Unidas Podemos han alzado la voz contra el comentario que ha realizado Óscar Fernández (Vox) durante la sesión plenaria en el Ayuntamiento de Cáceres, cuando se ha referido con el término "perroflautas" a las personas que acuden al festival multiétnico Womad.
"Llamar perroflautas a quienes participan en la vida cultural de una ciudad es un desprecio que retrata a quien lo pronuncia. Cáceres es una ciudad abierta, diversa y respetuosa. Y sus instituciones deben estar a la altura de esa convivencia, no rebajarla", ha señalado el PSOE de la ciudad de Cáceres en sus redes sociales.
Por su parte, el flamante secretario general del PSOE en Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, también ha lanzado un mensaje: "Esto es inaceptable. Todo nuestro apoyo. La región necesita instituciones fuertes y una política con altura. La pregunta es clara, ¿esto es lo que el PP está dispuesto a aceptar y normalizar para conformar gobierno?".
Unidas por Extremadura ha sido otra institución que ha comentado lo ocurrido: "Todo nuestro apoyo a las compañeras de Unidas Podemos por Cáceres por los ataques sufridos esta mañana por el portavoz regional de la extrema derecha. Todo nuestro apoyo a las miles de asistentes al Womad cada año a los que ha insultado Vox".
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