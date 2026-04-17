Sancho y Guijarro: el proyecto LiveMap que geolocaliza en Cáceres la Bajada de la Montaña y el dragón de San Jorge

"Soy José Carlos Sancho Núñez", arranca la presentación. A su lado, el egresado Sergio Guijarro Domínguez, autor del trabajo fin de estudios que ha servido de base a una herramienta que ya ha empezado a usarse en Cáceres. Sancho explica que es profesor de la Universidad de Extremadura, en el Centro Universitario de Mérida y en la Escuela Politécnica, y sitúa ahí el origen de un proyecto que ha ido creciendo más allá de la idea inicial.

La aplicación se llama LiveMap y, según detallan sus impulsores, ya la está utilizando el Ayuntamiento de Cáceres para el seguimiento en tiempo real de la localización de eventos. La primera gran prueba ha llegado con la Semana Santa, con más de 6.000 reproducciones, para la que se ha realizado la geolocalización de los pasos y de la cruz de guía de las procesiones.

El funcionamiento, explican, es sencillo de cara al usuario, aunque detrás hay una estructura tecnológica sostenida sobre posicionamiento GPS y gestión de datos. La ciudadanía accede a una aplicación gratuita y consulta sobre el mapa por dónde avanza en cada momento el evento que se está siguiendo.

Cómo funciona el sistema

Sancho resume la mecánica con claridad: se coloca un GPS en el dispositivo que acompaña al elemento que abre la procesión, o en el paso que indiquen las cofradías, y esa señal se va proyectando sobre un mapa que los usuarios consultan en directo. De este modo, cualquier persona puede saber en qué punto del recorrido se encuentra el evento.

Pero la utilidad no termina en la posición. Una de las claves del proyecto, según sus responsables, está en la gestión de la información asociada al mapa. Es decir, no solo se muestra dónde está el desfile, la procesión o la comitiva, sino que se pueden añadir capas de información útil para mejorar la experiencia de quienes acuden.

Ahí entran, por ejemplo, las zonas reservadas para personas con movilidad reducida, la ubicación de los baños más cercanos o los tramos con condiciones específicas. En el caso del desfile de San Jorge, Sancho menciona un tramo inclusivo "sin ruido", un detalle que convierte la aplicación en una herramienta de orientación, pero también de accesibilidad.

San Jorge, Bajada de la Virgen y más citas en el calendario

Tras la experiencia inicial, el proyecto se prepara para nuevos usos en el calendario festivo de la ciudad. Según explica Sancho, está previsto aplicar la herramienta a la Procesión de Bajada de la Virgen (declarada Fiesta de Interés Turístico Regional), al desfile de San Jorge, a la subida posterior de la patrona y a la Noche del Patrimonio, ya en octubre.

También menciona otra procesión prevista para el 2 de mayo, vinculada a la protección de los jóvenes cofrades. Además, deja abierta la puerta a futuras colaboraciones, si se alcanzan acuerdos con otras instituciones como la diputación, para extender la aplicación a otros eventos.

La idea de fondo es que la herramienta pueda servir en celebraciones que movilizan a miles de personas y que forman parte de la identidad de Cáceres, una ciudad donde la calle, el patrimonio y el calendario festivo siguen marcando buena parte de la vida pública. En ese contexto, disponer de información en tiempo real puede ayudar tanto al visitante que llega de fuera como al vecino que quiere elegir mejor dónde colocarse.

Fotogalería | Sancho y Guijarro, los creadores de LiveMap en Cáceres / El Periódico

Una ayuda para el público y también para la organización

El proyecto no se limita al uso ciudadano. Sancho subraya que el sistema permite después elaborar informes útiles para organizadores e instituciones. Al monitorizar la señal GPS durante todo el recorrido, se pueden calcular tiempos de paso, detectar retrasos o adelantos y reconstruir con precisión el desarrollo del evento.

Ese tipo de información puede ser valiosa para las cofradías, para el ayuntamiento o para cualquier entidad organizadora. Si una procesión se retrasa una hora o si un recorrido se completa antes de lo previsto, esos datos ayudan a planificar futuras ediciones con más detalle y menos incertidumbre.

Además, los impulsores de Lightmap señalan que la propia aplicación permite estudiar, de forma anonimizada, cómo se distribuye el público. Esos datos, siempre sin identificar a las personas usuarias, pueden traducirse en mapas de calor sobre afluencia y concentración.

Seguridad, accesibilidad y lectura de la ciudad

Ese análisis abre una segunda dimensión del proyecto: la de la seguridad ciudadana y la gestión del espacio urbano durante grandes concentraciones. Sancho apunta directamente a la utilidad que esos mapas pueden tener para servicios como la Policía Local, al ofrecer una imagen aproximada de dónde se concentra la gente en cada momento.

En una ciudad patrimonial como Cáceres, donde muchos eventos discurren por calles estrechas o entornos monumentales, esa información puede resultar especialmente útil. No se trata solo de seguir el paso de una procesión o un desfile, sino de comprender cómo se mueve la ciudad cuando se llena.

La aplicación, en ese sentido, combina tres planos: seguimiento en tiempo real, servicios prácticos para la ciudadanía y explotación posterior de datos con fines organizativos y de seguridad. Todo ello, según explican sus promotores, a partir de una base académica que ha sabido adaptarse a una necesidad concreta del entorno local.

El reto de convertir la idea en oportunidad

Sancho enmarca también el proyecto en una aspiración más amplia: que el desarrollo tecnológico surgido en la universidad tenga retorno social y, si es posible, recorrido profesional. Recuerda que el trabajo de Sergio Guijarro comenzó como una prueba de concepto, pero que la herramienta actual es ya "muchísimo más" que aquella idea inicial.

Su deseo, expresa, es que Guijarro pueda vivir de este desarrollo y al mismo tiempo aportar valor a la ciudad. En sus palabras, la universidad debe intentar ofrecer ayuda tecnológica que beneficie a los usuarios de Cáceres, especialmente en un momento en que la relación entre conocimiento, innovación y servicios públicos adquiere cada vez más peso.

La historia de LiveMap encaja así en una fotografía cada vez más reconocible en Extremadura: proyectos nacidos en el ámbito universitario que buscan abrirse paso fuera del aula y demostrar que la innovación también puede tomar forma en problemas cotidianos, en este caso tan visibles como saber por dónde viene una procesión, dónde hay un tramo accesible o cómo se comporta el público en una cita multitudinaria.