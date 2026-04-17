La vieja bolsa comercial de Mejostilla ya tiene otro destino para Cáceres: la Junta autoriza viviendas en un suelo parado desde 2010

Mejostilla ha ganado una nueva pieza para crecer. La Junta de Extremadura ha aprobado definitivamente la modificación puntual del Plan General Municipal de Cáceres que transforma en residencial el ámbito APE 12.01 'Comercial Mejostilla', un suelo que llevaba más de una década sin desarrollarse y que había quedado como una especie de costura pendiente dentro del barrio. La resolución, publicada este jueves en el DOE, cambia el uso global de la zona, que deja de ser terciario para abrir la puerta a futuras viviendas.

La operación afecta a un espacio situado en la calle Emilio Cardenal Hernández. El propio expediente reconoce que, catorce años después de la aprobación del planeamiento, este ámbito no había encontrado salida. La justificación que recoge la Junta apunta a una idea muy clara: completar y consolidar la trama urbana en un entorno ya rodeado por sectores residenciales y sistemas generales, además de constatar que no existe necesidad de mantener allí el uso comercial previsto en su día.

Un vacío urbano que llevaba años esperando

Más que una gran transformación expansiva, lo que plantea esta modificación es resolver una pieza que había quedado sin encajar. En la documentación se describe el ámbito como una franja vacante entre el vial y la urbanización, un espacio residual que no se ha desarrollado desde la aprobación del PGM en 2010. El resumen ejecutivo añade además que en el entorno del Residencial Gredos predominan ya los usos residenciales y que parte de las dotaciones terciarias existentes, tanto en parcelas completas como en locales de planta baja, se encuentran en gran medida sin uso.

Ese diagnóstico es el que ha empujado el cambio. El documento sostiene también que en la zona no hay suelo disponible para vivienda unifamiliar, de modo que la modificación se ha planteado como una forma de dar viabilidad a un ámbito que, con su calificación anterior, había quedado congelado durante años.

Qué se podrá hacer ahora

La ficha urbanística aprobada fija una superficie de 9.511 metros cuadrados para este ámbito y le asigna uso global residencial. La edificabilidad lucrativa total será de 4.495 metros cuadrados, de los que 3.596 corresponderán a residencial y 899 a vivienda protegida. Es decir, el cambio no solo permite levantar viviendas, sino que reserva también una parte para protección pública.

La ordenación incorpora además 3.882 metros cuadrados de cesión de suelo dotacional público, repartidos entre red viaria y espacios libres. A eso se suma la cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico a la administración, equivalente a 449,50 metros cuadrados edificables, que podrá sustituirse por su valor económico en metálico para el ayuntamiento, tal y como prevé la normativa urbanística autonómica.

Sin reparos ambientales

Otro de los puntos relevantes del expediente es que la modificación no ha necesitado evaluación ambiental estratégica. La Dirección General de Sostenibilidad ya comunicó en 2024 que no era necesario someterla a ese trámite, y el informe incorporado al procedimiento concluyó que no afecta de forma apreciable a los espacios de la Red Natura 2000.

Con el visto bueno previo de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, emitido en septiembre de 2025, la aprobación definitiva firmada por el consejero Manuel Martín Castizo termina de desbloquear una operación pequeña en tamaño, pero significativa para el barrio: la de convertir un suelo que no encontraba sentido comercial en una nueva oportunidad residencial para Cáceres.