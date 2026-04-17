Vox Cáceres pide respeto a la izquierda: "Nos llaman 'Comando España', monstruos de la ultraderecha y nos desprecian"

El portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Cáceres también ha salido al paso después de que los partidos PSOE y Unidas Podemos criticasen que el portavoz regional de la formación de Santiago Abascal, Óscar Fernández, llamase "perroflautas" a los asistentes al festival Womad de Cáceres. "El mismo respeto que piden, deben mostrarlo hacia nuestros concejales", ha iniciado.

Galería | Así fue el pleno de abril en el Ayuntamiento de Cáceres /

"Nos llaman 'Comando España', monstruos de la ultraderecha, nos desprecian, les saludamos por los pasillos del ayuntamiento y no nos contestan. Así que si piden respeto, que lo cumplan ellos también", ha señalado.

En el pleno

El suceso se produjo cuando, durante el pleno del Ayuntamiento de Cáceres, Óscar Fernández Calle llamó de esta forma a los asistentes al festival multiétnico. El concejal de Unidas Podemos Álvaro Jaén le escuchó y le confrontó desde su silla de concejal. Incluso solicitó al alcalde que tomase medidas, por lo que Rafa Mateos llegó a advertir que podía desalojar al público.

Tensión en el pleno ordinario celebrado este jueves, al que ha acudido Óscar Fernández. / Carlos Gil

Tras el suceso, las formaciones de izquierda lanzaron un mensaje a través de redes sociales: "Esto es inaceptable. Llamar perroflautas a quienes participan en la vida cultural de una ciudad es un desprecio que retrata a quien lo denuncia. Cáceres es una ciudad abierta, diversa y respetuosa", señaló el PSOE de Cáceres en sus redes sociales. Por su parte, Unidas por Extremadura mostró "todo nuestro apoyo a las compañeras de Unidas Podemos por Cáceres por los ataques sufridos por el portavoz regional de extrema derecha".

"Ya está bien"

Este viernes, Eduardo Gutiérrez ha denunciado ante El Periódico Extremadura estas palabras: "Ya está bien. Tienen que dar ejemplo. Nos hacen desprecios, cometen faltas de respeto constantes a nuestro grupo municipal, critican a mi compañero Paco Flores por su ideología... Dicen que nos contraponemos al derecho de la mujer por la subvención a la Red Madre y lo tergiversan todo. Tienen que analizar si esa es la mejora forma de representar a los ciudadanos y a sus propios votantes".

"Desde Vox defendemos un ataque político firme, pero también honesto y respetuoso. Por ello, exigimos coherencia. No se puede reclamar respeto cuando conviene y negarlo sistemáticamente al adversario político. Si realmente se quiere elevar el nivel del debate institucional, el primer paso es abandonar el doble rasero y reconocer que el respeto debe ser mutuo, constante y ajeno a intereses partidistas. Los vecinos merecen representantes que estén a la altura, no estrategias basadas en la confrontación interesada ni en la manipulación del discurso político", ha concluido Gutiérrez.