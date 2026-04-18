12 plantas, forma de estrella y gigante de ladrillo: la joya que diseñó para Cáceres el arquitecto Tomás Civantos

Doce plantas, forma de estrella, se levanta como un gitante en la confluencia de las avenidas de La Bondad, Cervantes y Antonio Hurtado y la calle Atahualpa. El Edificio La Estrella es un bloque residencial icónico en Cáceres, conocido popularmente como el “pequeño rascacielos”. Marca el inicio real de la Bondad desde el número 2 y destaca por su altura (del 1ºA al 12ºC) en una zona que se urbanizó en las décadas de 1970-1980.

El de La Estrella es un edificio que se construyó a través de una cooperativa que promovió el abogado Dionisio García Garzón y que llevó a efecto el arquitecto cacereño Tomás Civantos, que fue el primer Doctor Arquitecto de la región y decano del Colegio de Arquitectos entre 1986 y 1988. Civantos fue, también, funcionario-arquitecto del Ministerio de Educación, del Ministerio de la Vivienda en 1972 y arquitecto de cabecera del Obispado de Coria. Tuvo un papel decisivo en el planteamiento urbanístico de Cáceres.

Tomás Civantos no solo firmó el Edificio La Estrella sino que fue igualmente autor de varios inmuebles que han hecho historia en Cáceres: la Residencia de Mayores Cervantes, la de las Hermanitas de los Pobres, la Facultad de Veterinaria, el Edificio de Servicios Múltiples, la parroquia de Virgen de Guadalupe, inaugurada en 1988, y bloques de pisos en la avenida Virgen de Guadalupe y en la barriada de Las 300.

Fotogalería | El Edificio La Estrella de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

Lo cierto es que el arquitecto Tomás Civantos Hernández (1935-2019) fue una figura clave del urbanismo y la arquitectura moderna en Extremadura y logró que el Edificio La Estrella se sumara a la tipología de torres-bloque característica de la expansión urbana de la época. Existe una foto histórica recogida en el blog Fotos Antiguas de Cáceres y realixada por Francisco Rafael Pulido Rodríguez que refleja la fase de construcción (vista parcial, con elementos como pedreras y hornos de cal cercanos) tomada hacia 1974-1975, cuando la barriada de Hispanoamérica aún estaba en desarrollo.

Características

No se trata de un edificio histórico antiguo (a diferencia del Arco de la Estrella en la muralla, del siglo XVIII), sino de una construcción moderna residencial típica del crecimiento de Cáceres en el último tercio del siglo XX. Tiene forma de estrella (de ahí su nombre), lo que le da un diseño singular en planta. Es un bloque-torre con un número significativo de plantas (en la zona hay torres similares de 11-12 alturas; este se describe como el “pequeño rascacielos” emblemático de la avenida). Alberga decenas de viviendas (un bloque residencial de 44 viviendas). Su altura y ubicación lo hacen visible y representativo del desarrollo urbano en la periferia de entonces, hoy integrada en la ciudad.

La avenida de la Bondad en sí es una vía relativamente moderna (anteriormente conocida como Ronda del Hospital), que se consolidó con edificios altos en los años 70-80, como otras torres cercanas (por ejemplo, la del nº 16 o 18, algunas de 1976-1981). El Edificio La Estrella destaca entre ellas por su diseño y su rol como “inicio” simbólico de la avenida.

Hoy es un edificio residencial normal, con menciones ocasionales en noticias locales (robos en pisos, accidentes cercanos en rotondas, etc.). En foros de arquitectura y urbanismo de Cáceres se valora como ejemplo de la modernidad de la época, y sigue siendo un punto de referencia en la zona de Antonio Hurtado-Avenida de la Bondad.

En estos terrenos se levantó el Edificio La Estrella, del blog Fotos Antiguas de Cáceres. / Francisco Rafael Pulido Rodríguez

Y es que el Edificio La Estrella es un pequeño rascacielos y un ejemplo de una forma de concebir el urbanismo que se ve reflejada en otros inmubeles como el Edificio de Servicios Múltiples (conocido como 'El Múltiples'), ubicado en la Avenida Clara Campoamor (antes Primo de Rivera), inaugurado en 1976. Pero ¿por qué es parecido y llamativo? Es un icono de la arquitectura moderna de Cáceres. Tiene forma de estrella en planta (igual que La Estrella), pertenece a la tipología de torres-bloque y es un referente visual en la ciudad moderna. Combina usos residenciales y de servicios, lo que le da un carácter singular. Muchos lo consideran uno de los edificios más representativos del crecimiento de Cáceres en esa época.

Otro ejemplo es la Torre de la Avenida de la Bondad, situada en el número 8 y conocido popularmente como La Torre de Cáceres o La Torre. Está ubicado en la Avenida de la Bondad (muy cerca del Edificio La Estrella), y se inauguró hacia 1963. Fue durante mucho tiempo el edificio más alto de la zona (alrededor de 52 metros). Aparece en fotos antiguas como el elemento dominante de la avenida cuando aún se estaba urbanizando. Es una torre residencial pura, típica de la modernidad de los 60, y sigue siendo un hito visual en la misma vía que La Estrella.

Más torres

En el listado de torres tampoco hay que olvidar la Torre de la Avenida de la Bondad número 18, construido hace más de 37 años (finales de los 80 o principios de los 90). Es un bloque de 44 viviendas con 11 plantas más bajos. Durante años fue conocido como 'Edificio Azul' por su color característico (en 2018 los vecinos lo pintaron de blanco). Se considera, junto a La Estrella, uno de los “pequeños rascacielos” emblemáticos de la avenida. Su posición y altura lo hacen muy visible y representativo de la misma época y estilo.

Las torres del Parador del Carmen están al sur de la Avenida de España y se levantaron en la década de 1970. Se trata de un conjunto de torres residenciales que tienen un perfil alto y aislado, típico de la expansión moderna, y contrastan con el tejido urbano anterior. Son un ejemplo claro de la tipología torre-bloque que marcó esa época en Cáceres.

En el mismo área hay varias torres residenciales de 10-12 plantas construidas entre 1970 y 1980 (por ejemplo, en los números 12 y 43 de la Avenida de la Bondad o en el 49 de la Hispanidad. Muchas comparten el estilo sobrio y funcional de la arquitectura residencial de la época, con volúmenes altos que destacan en el paisaje. La mayoría de estos edificios están relacionados con el arquitecto Tomás Civantos Hernández, autor de proyectos como la barriada de Las Trescientas (un conjunto más bajo pero de gran calidad urbanística de los años 60, con bloques y zonas verdes que contrasta con las torres).

Estos edificios representan la modernidad de Cáceres en el último tercio del siglo XX: torres que introdujeron altura y formas geométricas en una ciudad históricamente baja y compacta. Hoy siguen siendo puntos de referencia en los barrios de expansión.