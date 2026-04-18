El alcalde de Cáceres prohibió lanzar brevas y piñas en las fiestas de San Jorge de 1953

En abril de 1953, el alcalde de Cáceres publicó un bando municipal con motivo de las fiestas de San Jorge en el que se establecían diversas normas destinadas a garantizar el buen desarrollo de las celebraciones y la seguridad de los asistentes.

Prohibición de objetos arrojadizos en San Jorge

Entre las disposiciones recogidas en el comunicado, se prohibía expresamente que los vecinos "se lancen o utilicen como proyectiles brevas, piñas u otras frutas u objetos duros, peligrosos o simplemente molestos". La medida respondía a la necesidad de evitar comportamientos que pudieran derivar en incidentes durante unas fiestas que congregaban a gran número de personas en las calles de la ciudad.

Riesgos y seguridad durante las celebraciones

El bando advertía, de forma implícita, del riesgo que suponía el uso de este tipo de objetos como arma improvisada, ya que frutas como las brevas o las piñas, debido a su dureza, peso o forma irregular, podían causar lesiones en caso de impacto, especialmente si eran lanzadas a corta distancia o en zonas concurridas. Asimismo, se subrayaba el peligro añadido de provocar caídas, golpes o altercados en el transcurso de las celebraciones. Con esta normativa, el consistorio buscaba preservar el ambiente festivo y evitar situaciones que pudieran empañar unas fiestas populares marcadas por la alta participación ciudadana y el uso intensivo del espacio público.