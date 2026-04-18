Galardones
AldeaLab, nominado como 'Espacio Seguro' en los Premios Tacón 2026, destaca por su inclusión LGTBIQ+
La concejala Encarna Solís destaca que la nominación de AldeaLab reconoce su labor como espacio de acogida y construcción de comunidad, donde la innovación se entiende de forma amplia, incluyendo el ámbito social
AldeaLab, en Cáceres, ha sido nominado como “Espacio Seguro” en los Premios Tacón 2026, un reconocimiento que pone en valor su papel como punto de encuentro inclusivo dentro de la ciudad y su conexión con el tejido social LGTBIQ+.
Reconocimiento desde dentro de la comunidad
La candidatura parte de la Asociación CuidadoQueTeVeo, entidad LGTBIQ+ vinculada al propio entorno de AldeaLab y centrada en la visibilización y sensibilización a través del arte. Este hecho otorga, según el Ayuntamiento, un carácter especialmente significativo a la nominación, al surgir desde el propio ecosistema del espacio.
La concejala de Mujer, Igualdad y LGTBI, Encarna Solís, ha señalado que "esta nominación reconoce una forma de acoger, de cuidar y de construir comunidad", subrayando que el reconocimiento conecta directamente con la realidad cotidiana de AldeaLab.
Un espacio más allá del equipamiento
Desde el consistorio se insiste en que AldeaLab no debe entenderse únicamente como un equipamiento municipal o un centro de actividades, sino como un nodo de conexión entre personas, proyectos e inquietudes.
En palabras de Solís, se trata de "un entorno donde la innovación se entiende de forma amplia", incorporando no solo el ámbito tecnológico o emprendedor, sino también la capacidad de generar vínculos sociales y oportunidades desde la participación ciudadana.
Esta visión refuerza su papel como espacio híbrido en el que conviven iniciativas culturales, sociales y creativas, alineadas con valores de inclusión y diversidad.
El valor de los espacios seguros
La nominación incide en una dimensión que el Ayuntamiento considera esencial: la de construir lugares accesibles, abiertos y respetuosos. En este sentido, los “espacios seguros” se definen no solo por los servicios que ofrecen, sino por la experiencia que generan en quienes los utilizan.
"Los espacios seguros no se definen solo por lo que ofrecen, sino también por cómo hacen sentir a quienes los habitan", ha afirmado la concejala, quien ha añadido que el objetivo es consolidar un entorno donde la diversidad se viva "con naturalidad".
Contexto social y compromiso institucional
El reconocimiento llega en un contexto en el que, según fuentes municipales, sigue siendo necesario reforzar entornos inclusivos y respetuosos. La nominación, en este sentido, actúa como respaldo a una línea de trabajo centrada en la convivencia y la participación.
Desde el Ayuntamiento se considera que este tipo de iniciativas contribuyen a “hacer ciudad”, entendiendo el espacio urbano como un lugar de encuentro plural. La candidatura a los Premios Tacón 2026 refuerza así el posicionamiento de AldeaLab como referente local en innovación social.
Solís ha concluido que este reconocimiento "anima a continuar fortaleciendo este espacio como lugar de encuentro, innovación, aprendizaje y convivencia", destacando su aportación a una comunidad "plural y viva".
- PP y Vox sellan el pacto de gobierno en Extremadura con una vicepresidencia y las consejerías de Servicios Sociales y Agricultura
- Tensión en el pleno de Cáceres tras un comentario de Óscar Fernández (Vox), que estaba entre el público: 'Perroflautas
- El SES, en el punto de mira de CCOO por no solucionar los problemas de las limpiadoras de los hospitales de Mérida y Tierra de Barros
- Viviendas 'por arraigo', veto a la cooperación y 500 millones más para sanidad: todas la medidas pactadas por el PP y Vox en Extremadura
- Cáceres revive su pasado romano con una recreación 3D de Norba Caesarina
- Viviendas en venta en Cáceres, pero con los dueños dentro: por qué la nuda propiedad gana terreno
- Herida de bala una menor de 13 años cuando estaba en el patio de su colegio en Badajoz
- Extremadura dará ayudas de hasta 1.200 euros por hogar para pagar luz, agua y gas en 2026