AldeaLab, nominado como 'Espacio Seguro' en los Premios Tacón 2026, destaca por su inclusión LGTBIQ+

AldeaLab, en Cáceres, ha sido nominado como “Espacio Seguro” en los Premios Tacón 2026, un reconocimiento que pone en valor su papel como punto de encuentro inclusivo dentro de la ciudad y su conexión con el tejido social LGTBIQ+.

Reconocimiento desde dentro de la comunidad

La candidatura parte de la Asociación CuidadoQueTeVeo, entidad LGTBIQ+ vinculada al propio entorno de AldeaLab y centrada en la visibilización y sensibilización a través del arte. Este hecho otorga, según el Ayuntamiento, un carácter especialmente significativo a la nominación, al surgir desde el propio ecosistema del espacio.

Nominación de AldeaLab a los premios Tacón. / AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

La concejala de Mujer, Igualdad y LGTBI, Encarna Solís, ha señalado que "esta nominación reconoce una forma de acoger, de cuidar y de construir comunidad", subrayando que el reconocimiento conecta directamente con la realidad cotidiana de AldeaLab.

Un espacio más allá del equipamiento

Desde el consistorio se insiste en que AldeaLab no debe entenderse únicamente como un equipamiento municipal o un centro de actividades, sino como un nodo de conexión entre personas, proyectos e inquietudes.

En palabras de Solís, se trata de "un entorno donde la innovación se entiende de forma amplia", incorporando no solo el ámbito tecnológico o emprendedor, sino también la capacidad de generar vínculos sociales y oportunidades desde la participación ciudadana.

Esta visión refuerza su papel como espacio híbrido en el que conviven iniciativas culturales, sociales y creativas, alineadas con valores de inclusión y diversidad.

El valor de los espacios seguros

La nominación incide en una dimensión que el Ayuntamiento considera esencial: la de construir lugares accesibles, abiertos y respetuosos. En este sentido, los “espacios seguros” se definen no solo por los servicios que ofrecen, sino por la experiencia que generan en quienes los utilizan.

La concejala Encarna Solís. / Jorge Valiente

"Los espacios seguros no se definen solo por lo que ofrecen, sino también por cómo hacen sentir a quienes los habitan", ha afirmado la concejala, quien ha añadido que el objetivo es consolidar un entorno donde la diversidad se viva "con naturalidad".

Contexto social y compromiso institucional

El reconocimiento llega en un contexto en el que, según fuentes municipales, sigue siendo necesario reforzar entornos inclusivos y respetuosos. La nominación, en este sentido, actúa como respaldo a una línea de trabajo centrada en la convivencia y la participación.

Desde el Ayuntamiento se considera que este tipo de iniciativas contribuyen a “hacer ciudad”, entendiendo el espacio urbano como un lugar de encuentro plural. La candidatura a los Premios Tacón 2026 refuerza así el posicionamiento de AldeaLab como referente local en innovación social.

Solís ha concluido que este reconocimiento "anima a continuar fortaleciendo este espacio como lugar de encuentro, innovación, aprendizaje y convivencia", destacando su aportación a una comunidad "plural y viva".