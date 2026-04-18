Un autobús recorrerá la Diócesis de Coria-Cáceres para enseñar los proyectos sociales financiados con la casilla 105 de la Renta

La Diócesis de Coria-Cáceres ha lanzado la campaña "Línea 105 Xtantos", una iniciativa que pretende ofrecer a la ciudadanía un recorrido por los proyectos sociales y pastorales que se financian con los fondos procedentes de la casilla 105 de la Declaración de la Renta. La campaña, que tendrá lugar ese sábado, 25 de abril, busca promover la transparencia sobre el destino de estos recursos y se llevará a cabo en forma de un recorrido en autobús por diversas localidades de la diócesis.

El evento de presentación se celebró en la Casa de la Iglesia de Cáceres y contó con la presencia de monseñor Jesús Pulido, quien subrayó la importancia de que la Iglesia dé cuenta de su labor: "Es necesario que la Iglesia dé cuenta de cuánto hace para que, viendo las buenas obras, también las personas puedan dar gloria a Dios". Acompañaron al obispo en la rueda de prensa Ángel Martín Chapinal, vicario de Evangelización y Pastoral, y Lorena Jorna Boticario, miembro de la Comisión de Sostenimiento.

Un recorrido abierto a todos

El autobús partirá de Cáceres a las 8:30 horas y recorrerá diversos puntos de la diócesis, con paradas en proyectos como un taller de mujeres en Perales del Puerto, un campamento infantil en Descargamaría, una residencia de mayores en Aldeanueva del Camino y la labor pastoral en Abadía. La actividad está abierta a toda la ciudadanía, independientemente de su creencia religiosa, con el objetivo de mostrar de forma directa el impacto de estos fondos en las personas.

Compromiso con la solidaridad y la transparencia

El recorrido busca fomentar la participación en la casilla 105 de la Declaración de la Renta, una opción que permite destinar el 0,7% de los impuestos a la Iglesia sin que esto suponga un coste adicional para el contribuyente. En Extremadura, entre el 40% y el 45% de los contribuyentes marcan esta casilla, lo que representa alrededor del 26,47% del presupuesto diocesano. "Cada euro recibido se reinvierte en beneficio de la sociedad, especialmente en colectivos vulnerables como mayores, mujeres rurales o menores en dificultad", explicó Ángel Martín Chapinal.

Con esta campaña, la diócesis reafirma su compromiso con la transparencia, invitando a la ciudadanía a participar en esta jornada de puertas abiertas para conocer de primera mano el trabajo realizado gracias a la asignación tributaria.