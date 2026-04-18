Belén Fernández, del PSOE de Cáceres: "Hay una mayoría social que entiende lo que significa la Cruz y no le importaría su retirada"

"Se tiene que cumplir la ley. La Cruz de los Caídos es lo que es". Son las palabras de Belén Fernández, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cáceres, apenas unas horas después de que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática incluyese el monumento en el Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática.

Sobre el sentimiento general que pueda tener la ciudadanía cacereña, Fernández cuenta que "hay una mayoría social que entiende lo que significa la Cruz y que no le va a importar la retirada". También apunta a posibilidades a distintas posibilidades de hacerlo realidad: "Se ha planteado una reforma íntegra de la plaza de América y el entorno de Cánovas. Si esto se hace realidad, no pasaría nada por quitar la Cruz porque cambiaría toda la zona. Otra cosa es alimentar polémicas forzadas como se viene haciendo".

Fernández también advierte del pacto para investir a María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura entre PP y Vox: "Tiene puntos y acuerdos con visos de ilegalidad e inconstitucionalidad", señala. Cabe recordar que en ese texto se incluía la idea de catalogar este monumento como Bien de Interés Cultural.

La cruz fue inaugurada en 1938, durante la dictadura de Franco, como un homenaje a los caídos en la Guerra Civil. El monumento fue colocado en la Plaza de América tras la retirada de una fuente republicana, la "Palmatoria", y ha sido objeto de controversia por su vínculo con la exaltación del régimen franquista. A pesar de algunos intentos de modificarla o eliminar ciertos elementos, los expertos señalan que el monumento conserva su carácter original y su simbolismo de exaltación del franquismo.

La resolución también incluye la retirada de la cruz debido a la falta de elementos arquitectónicos o artísticos que justifiquen su permanencia en el espacio público, y por la vinculación estética de la cruz con el régimen de la dictadura. El Ministerio de Política Territorial ha señalado que la retirada se llevará a cabo de manera inmediata, de acuerdo con las normativas de la ley de memoria democrática.

El monumento fue inicialmente diseñado como un homenaje a los caídos en la Guerra Civil, pero en la actualidad se considera un símbolo de la humillación de las víctimas del franquismo, motivo por el cual se solicita su retirada para avanzar en la reparación de la memoria histórica de la ciudad.

Este paso se enmarca dentro del cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, que tiene como objetivo la eliminación de todos los elementos que perpetúan la exaltación del régimen franquista en los espacios públicos de España. El Ayuntamiento de Cáceres deberá coordinarse con las autoridades correspondientes para llevar a cabo la medida de acuerdo con la ley.