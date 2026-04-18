Cáceres encarga una auditoría externa de Ifeca tras el cese definitivo de su gerente

El Ayuntamiento de Cáceres avanza en la reordenación de la Institución Ferial (Ifeca) con el cese definitivo de su gerente y la aprobación de un análisis externo de su situación económica, con el objetivo de garantizar su viabilidad y mejorar su funcionamiento.

Nuevo paso en la reordenación

La Junta Rectora de Ifeca ha dado este viernes un nuevo paso en el proceso de reorganización de la entidad, en una línea de actuación que el consistorio mantiene abierta desde hace meses tras detectar problemas en su gestión.

Entre las decisiones adoptadas destaca el cese definitivo del gerente, una medida que ya había sido anunciada previamente y que ahora se formaliza en el marco de este proceso de reestructuración.

Desde el Ayuntamiento se enmarca esta decisión dentro de una estrategia más amplia orientada a reforzar el papel de IFECA como instrumento para la organización de eventos en la ciudad y su contribución a la actividad económica local.

Auditoría externa para conocer la situación real

La Junta Rectora también ha aprobado la realización de un estudio externo sobre la situación económica de la institución. Este análisis será llevado a cabo por un interventor general de la Administración del Estado, lo que permitirá contar con un diagnóstico técnico independiente.

Según ha explicado el concejal de Cultura y Comercio, Jorge Suárez, esta medida busca aportar "un diagnóstico riguroso y detallado" en línea con un proceso de auditoría que permita conocer con precisión el estado financiero de la entidad.

Suárez ha señalado que "el proceso que hemos iniciado busca conocer la situación real para garantizar que Ifeca sea gestionada de manera más rigurosa y transparente que hasta ahora".

El Ayuntamiento asume funciones

En paralelo a esta reordenación, el consistorio ya ha comenzado a asumir directamente algunas funciones que venía desempeñando la institución ferial. Como ejemplo, el edil ha citado la reciente organización de la Feria del Libro de Cáceres.

"La Feria del Libro es la mejor prueba de que el trabajo que estamos haciendo está dando resultados", ha afirmado Suárez, quien ha defendido la capacidad del Ayuntamiento para gestionar este tipo de eventos en esta fase de transición.

Objetivo: viabilidad y papel estratégico

El equipo de Gobierno ha reiterado su compromiso con el conjunto de ferias que tradicionalmente gestionaba Ifeca, subrayando que este proceso se está desarrollando con "responsabilidad y rigor".

El objetivo final, según ha trasladado el concejal, es garantizar la viabilidad futura de Ifeca y consolidar su papel como herramienta clave para la dinamización económica y social de Cáceres, una función relevante en el contexto regional extremeño, donde este tipo de instituciones actúan como escaparate para sectores productivos y culturales.