Cáceres garantiza mejor cobertura móvil y datos en la Feria de San Fernando con la instalación de una unidad móvil de Telefónica

El Ayuntamiento de Cáceres ha autorizado a Telefónica Móviles de España la instalación de una unidad móvil de radiocomunicación en el recinto ferial para la próxima Feria de San Fernando, entre el 18 de mayo al 1 de junio. Esta unidad, que ocupará un total de 63 metros cuadrados de espacio público, se instalará con carácter provisional para reforzar la cobertura de telefonía móvil y datos durante los días de mayor aglomeración en la feria.

Según ha informado el equipo de Gobierno local, esta medida responde a la necesidad de garantizar un servicio de telecomunicaciones adecuado durante uno de los eventos más relevantes en el calendario cultural de la ciudad. La instalación de la unidad móvil no solo mejorará la conectividad para los asistentes, sino que también garantizará la cobertura en caso de emergencias, permitiendo un funcionamiento más eficiente de los servicios de seguridad y atención a la ciudadanía.

Refuerzo de servicios para el evento

La Feria de San Fernando es una de las principales festividades de Cáceres, con una gran afluencia de público tanto local como visitante. En este contexto, la instalación de la unidad de Telefónica busca asegurar que todos los participantes puedan contar con acceso a servicios de voz y datos sin interrupciones, en un evento que congrega a miles de personas.

El objetivo es asegurar que los asistentes puedan disfrutar del evento con la máxima conectividad posible, tanto en términos de comunicación como de acceso a internet, lo cual es especialmente importante durante los momentos de mayor concentración de público. La unidad móvil de Telefónica se instalará en las inmediaciones del recinto ferial, una ubicación estratégica que garantizará la cobertura en toda la zona de celebración de la feria.

Medidas adicionales de seguridad y servicio

Con la instalación de esta unidad, Telefónica se compromete a garantizar que los servicios de telecomunicaciones estén a la altura de las exigencias de la Feria, proporcionando una cobertura estable y fiable. La empresa también ha colaborado con las autoridades locales para asegurar que se tomen las medidas necesarias para el correcto funcionamiento de la infraestructura y su integración en el espacio público.

La unidad móvil estará en funcionamiento durante toda la duración de la feria, y se retirará una vez finalicen las festividades. Este refuerzo en la infraestructura de telecomunicaciones se suma a otras medidas adoptadas por el ayuntamiento para mejorar la seguridad y los servicios durante el evento.

Otros asuntos

Durante la junta de gobierno local, se abordaron diversos temas de interés para la ciudad de Cáceres. En primer lugar, se dio a conocer el plan estratégico de subvenciones del área de Cultura para 2026, además de un convenio de colaboración con el Centro de Enseñanza de la Universidad París-Saclay, destinado a la realización de prácticas formativas en políticas de la Unión Europea. También se dio luz verde a un programa de recuento nocturno de personas sin hogar, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, con el objetivo de obtener datos sobre este colectivo en la ciudad. Además, se aprobaron diversas obras de mejora en accesibilidad en las paradas de autobús en la avenida Ruta de la Plata y avenida Cervantes, y se autorizaron varios eventos, como un festival universitario y la simulación de la quema del dragón en la Plaza de San Jorge. La jornada concluyó con la autorización de la instalación de una unidad móvil de Telefónica en la Feria de San Fernando para reforzar la cobertura de telecomunicaciones.