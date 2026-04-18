Podemos Cáceres celebra la retirada de la Cruz de los Caídos: "Una victoria para la memoria histórica"

Unidas Podemos ha expresado su satisfacción por la decisión del Gobierno de España de retirar la Cruz de los Caídos de la Plaza de América de Cáceres, un monumento relacionado con el franquismo. Según la formación, esta medida es un motivo de celebración para "la gente decente que defiende y lucha por la memoria y la dignidad de las víctimas de la Guerra Civil", calificando la retirada como una victoria para la memoria histórica.

No obstante, Unidas Podemos también ha mostrado su crítica hacia el gobierno regional y local mientras estaba gestionado por el PSOE, señalando que "nos hubiera gustado que fueran ellos quienes hubieran tomado esta medida, tras 32 años de gobierno socialista en la región y una legislatura anterior en el Ayuntamiento de Cáceres en la que no se dio ese paso". En este sentido, la formación ha destacado que ha tenido que ser el Gobierno de España quien finalmente tomara cartas en el asunto.

"La mano de Vox"

Por otro lado, la formación de izquierdas ha advertido que detrás de la retirada del monumento "está la mano de Vox", que intenta catalogar la Cruz como Bien de Interés Cultural, pese a "no contar con valor patrimonial".

Finalmente, Unidas Podemos ha instado al Gobierno central a actuar con la misma celeridad frente a otros temas que consideran de vital importancia, como los recortes de derechos y las políticas de cooperación reflejadas en el pacto firmado por las derechas en la región. “Esperamos que el Gobierno de España frene de manera contundente este pacto infame, que incluso la radical Isabel Díaz Ayuso ha tachado de ilegal”, han concluido desde la formación.

UED

Una Extremadura Digna (UED) ha celebrado la decisión del Gobierno de España de ordenar la retirada de la Cruz de los Caídos de la Plaza de América de Cáceres, tras su inclusión en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática. Para UED, esta medida representa un avance clave en el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática y en la creación de un espacio público alineado con los valores constitucionales. La retirada del monumento, que fue erigido en 1938 durante la dictadura franquista como símbolo de exaltación del régimen, es vista como una acción necesaria para preservar los principios de pluralismo, respeto y convivencia que definen la democracia actual. UED ha subrayado que la eliminación de estos símbolos no busca borrar la historia, sino dignificarla y reconocer a todas las víctimas del franquismo. Asimismo, han expresado su preocupación por la postura del alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, quien ha anunciado su intención de recurrir la resolución y promover movilizaciones en defensa del monumento, un enfoque que UED considera incompatible con los consensos democráticos y el marco legal vigente.

Amececa

La Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (Amececa) ha valorado muy positivamente el anuncio del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática sobre la retirada de la Cruz de los Caídos de la ciudad. Esta decisión, que responde a una histórica reivindicación de la asociación, culmina casi once años de trabajo paciente iniciado en 2015, cuando AMECECA comenzó su campaña para la eliminación de los símbolos franquistas en la ciudad. Tras diversas solicitudes a administraciones locales y regionales, Amececa logró que el Ministerio de Memoria Democrática atendiera finalmente su petición en marzo de 2026. La entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática en 2022 permitió avanzar en este proceso, que ha sido apoyado por la asociación a lo largo de los años. Ahora, AMECECA espera que el Gobierno de España actúe con celeridad para llevar a cabo la retirada de la cruz del espacio público, poniendo fin a un símbolo que ha representado el franquismo durante décadas en la ciudad.