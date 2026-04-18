Agenda cultural
Cáceres vive un domingo de teatro, patrimonio y escalada con múltiples propuestas culturales
La ciudad acoge la obra 'Palabras Rotas' en La Nave del Duende, una visita especial al Palacio de los Golfines de Abajo y talleres de escalada de la FEXME
Numerosas opciones culturales en la ciudad.
'Palabras Rotas' se representa este domingo en La Nave del Duende
La Nave del Duende, en el Polígono La Cañada 1, acoge este domingo 19 de abril la obra teatral Palabras Rotas, de la compañía Azar Teatro (Castilla y León). La función comenzará a las 20.30 horas. Se trata de un drama dirigido a público mayor de 16 años que aborda las heridas del autoritarismo y las consecuencias de la indiferencia, la doble moral y la falta de acción ante las injusticias. La obra invita a reflexionar sobre las cicatrices que deja la pasividad social y la importancia de reconocer el dolor para poder enfrentarlo. Bajo la premisa de que "para sanar una herida primero hay que saber que se está herido", Palabras Rotas propone una mirada crítica sobre la responsabilidad individual y colectiva.
El Palacio de los Golfines de Abajo celebra una visita especial sobre su colección pictórica
El Palacio de los Golfines de Abajo se suma a la iniciativa impulsada por la Asociación Nacional Italiana de Casas de la Memoria, junto al Comité Internacional de Museos Literarios y de Compositores, dedicada a poner en valor las casas históricas, las casas de la memoria y las figuras que conmemoran. Dentro de este marco, este domingo, a las 12.00 horas, se celebrará la visita especial Entre salones y pinceles: la vida de las pinturas, un recorrido divulgativo por la colección artística del palacio-museo. La actividad permitirá descubrir las obras desde una perspectiva histórica y social, analizando el papel de la aristocracia en el coleccionismo y el mecenazgo, así como las historias que hay detrás de cada pintura, su origen y su significado en el contexto de su época.
La Escuela Extremeña de Montaña retoma la formación en escalada en Cáceres
La Escuela Extremeña de Montaña de la FEXME vuelve a poner en marcha su programa formativo con dos nuevos talleres de escalada que se celebrarán el 19 de abril en Cáceres, con una duración de cuatro horas cada uno. Entre las propuestas destaca el Taller de Aseguramiento Avanzado en Escalada Deportiva: El Arte de Cuidar a tu Compañero, dirigido a escaladores con conocimientos básicos que buscan perfeccionar su técnica. El curso está orientado a mejorar el manejo de los dispositivos de aseguramiento, comprender la física de las caídas y aprender a dinamizar los vuelos para hacerlos más seguros y controlados. La formación está diseñada para dar un salto cualitativo en la práctica de la escalada, reforzando la seguridad y la confianza entre compañeros en pared.
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