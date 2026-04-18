Catelsa impulsa su actividad en Cáceres tras asumir producción de una planta de Polonia: 25 nuevos empleos temporales y un 12% más de facturación anual

La planta de Catelsa en Cáceres ha afrontado en los últimos meses una reorganización industrial dentro del grupo que se ha traducido en la llegada a la capital cacereña de una parte de la producción que hasta ahora se realizaba en Polonia. Lejos de un cierre de la fábrica polaca, el movimiento responde, según ha explicado Jorge Gutiérrez, gerente de la factoría cacereña, a una redistribución de volúmenes y especializaciones dentro de la multinacional que ha permitido reforzar la actividad en las instalaciones extremeñas.

El proceso, que la empresa ha venido trabajando desde hace aproximadamente un año y que se viene materializando durante los últimos seis meses, ha supuesto la incorporación de 12 máquinas más, algunas trasladadas desde Polonia y otras que permanecían sin actividad en Cáceres y que se han vuelto a poner en marcha. La transferencia está ya prácticamente completada, aunque todavía quedan ajustes técnicos por rematar en una operación que la dirección define como compleja por el tipo de piezas y por las exigencias del proceso productivo.

Carlos Gil

La producción que ha recalado en Cáceres corresponde a membranas de asistencia al frenado, una pieza vinculada a la seguridad del vehículo. Se trata, en palabras del responsable de la planta, del "corazón" del servofreno, el sistema que multiplica la fuerza que ejerce el conductor al pisar el pedal para que esa presión llegue amplificada al mecanismo de frenado. No es, además, una actividad nueva para la factoría cacereña. Al contrario, desde la empresa subrayan que estas piezas fueron concebidas y desarrolladas originalmente aquí, por lo que la operación supone, de algún modo, el regreso a Cáceres de una producción estrechamente ligada a su conocimiento técnico.

Más carga de trabajo y empleo temporal

Esta reorganización ya ha tenido reflejo en el empleo. En estos momentos, la planta cuenta con alrededor de 230 trabajadores fijos y ha incorporado entre 20 y 25 personas a través de trabajo temporal para absorber el incremento de carga productiva asociado a este proyecto. La dirección precisa que se trata de una cifra variable, ligada a los picos de demanda, pero admite que la llegada de esta actividad ha permitido reforzar la plantilla en una etapa especialmente sensible para el sector industrial vinculado al automóvil.

Guillermo Santamaría visita Catelsa / Carlos Gil

También se espera un efecto económico relevante. La previsión de la empresa pasa por elevar la facturación de la planta entre un 12% y un 15% gracias a esta transferencia de producción. Catelsa cerró 2025 con una facturación aproximada de 37 millones de euros, por lo que este nuevo volumen representa un respaldo significativo para la posición de la factoría extremeña dentro del grupo.

La actividad ordinaria de la planta se desarrolla actualmente a tres turnos, cinco días por semana y durante 24 horas al día. De forma puntual, cuando se producen sobrecargas, algunos talleres o máquinas también trabajan en fin de semana para amortiguar los incrementos de producción. La empresa vende estas piezas a fabricantes europeos de sistemas de freno como ZF, Bosch y Aumovio (antigua marca Continental), que a su vez suministran a distintas marcas de automóviles.

Un balón de oxígeno en un contexto "complicado"

La operación llega, además, en un momento de incertidumbre para el sector del automóvil europeo. Jorge Gutiérrez describe el escenario actual como "complicado", marcado por las dudas en torno a la electrificación y por la presión competitiva de la producción china. En ese contexto, la llegada de nuevas piezas a Cáceres se interpreta como una forma de proteger el futuro de la planta, darle más recorrido y reforzar su papel dentro de la estructura industrial del grupo.

GALERÍA | Catelsa celebra su medio siglo / CARLA GRAW

El gerente de Catelsa Cáceres insiste en que el proyecto ha exigido meses de trabajo interno, estudios de viabilidad, análisis de rentabilidad, reorganización de espacios y adaptación de procesos. Por eso, más allá de los números, pone el acento en el esfuerzo colectivo realizado por toda la plantilla. Desde ingeniería hasta recursos humanos, pasando por técnicos, operarios y personal de administración, toda la organización ha participado en una transferencia que la empresa considera una buena noticia para Cáceres.

El mensaje que traslada la compañía es claro: no se trata de una alarma ni de una deslocalización inversa ligada al cierre de otra planta, sino de una reorganización interna que beneficia a Cáceres y que consolida su especialización en una familia de productos estratégica. En una empresa histórica para la ciudad y, después de más de cuatro décadas, la llegada de más producción, más máquinas y más empleo supone una señal de estabilidad industrial y de confianza en la capacidad de la planta cacereña para asumir proyectos de alto valor técnico.