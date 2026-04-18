El CEFOT 1 de Cáceres clausura el ciclo de 2025 con la salida de 1.350 nuevos soldados hacia el Ejército de Tierra

El Centro de Formación de Tropa Nº1 (CEFOT 1), ubicado en Cáceres, ha clausurado con éxito la Fase de Formación Militar Específica y de Especialidad Fundamental correspondiente al segundo ciclo de 2025, con la salida de 1.350 nuevos soldados que en los próximos días se incorporarán a distintas unidades del Ejército de Tierra distribuidas por todo el país.

Este hito marca un momento especialmente significativo para los alumnos, ya que simboliza el inicio real de su trayectoria profesional en las Fuerzas Armadas tras haber superado un exigente periodo formativo. La finalización de esta etapa supone no solo la adquisición de conocimientos técnicos y tácticos, sino también la consolidación de los valores fundamentales que definen la carrera militar.

El acto cobra especial relevancia en un contexto reciente en el que la ciudad de Cáceres ha reforzado su papel dentro del ámbito castrense, como evidenció la visita de Felipe VI, quien puso en valor la labor formativa y el compromiso de las instituciones militares asentadas en la región.

Fotogalería | Así ha sido la jura de bandera en el Cefot de Cáceres presidida por Felipe VI / Carlos Gil

Ejercicio ALFA

Durante la última semana del ciclo, los aspirantes han afrontado el Ejercicio ALFA, una de las pruebas más exigentes del proceso formativo. Esta maniobra integral, desarrollada en el marco de la fase específica, ha permitido a los futuros soldados aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos, desde la instrucción básica hasta las competencias propias de su especialidad.

El ejercicio ha contado con la participación tanto del profesorado del propio centro como de personal desplazado desde distintas unidades del Ejército de Tierra, lo que ha contribuido a ofrecer una evaluación completa del rendimiento de los alumnos en situaciones que reproducen escenarios operativos reales.

Militares en Cáceres. / Carlos Gil

Superados todos los requisitos reglamentarios, los nuevos militares se preparan ahora para su incorporación a sus destinos. Entre las unidades receptoras destaca el Regimiento de Infantería 'Asturias' Nº 31, con base en Madrid, que será el que reciba un mayor número de efectivos procedentes de este ciclo.

Con su integración en las distintas unidades, estos 1.350 soldados inician una nueva etapa marcada por la responsabilidad, el compromiso y la vocación de servicio. Lo hacen llevando consigo no solo la formación recibida en el CEFOT 1, sino también el espíritu de disciplina y entrega que caracteriza a quienes deciden dedicar su vida profesional a la defensa de España.