Eduardo Gutiérrez, de Vox: "La Cruz está integrada en Cáceres, es un elemento decorativo y no rememora a ninguna etapa pasada"

El portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Cáceres, Eduardo Gutiérrez, también ha lanzado un mensaje en contra de la resolución del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que incluye a la Cruz de los Caídos en el Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la democracia. Después de que el alcalde, Rafa Mateos, anunciase este viernes que recurriría la resolución y la portavoz socialista, Belén Fernández, incidiese en que "se tiene que cumplir la ley", Eduardo Gutiérrez, señala que es "una de las propuestas firmadas en el pacto para investir a María Guardiola como presidenta de la Junta y se tiene que declarar Bien de Interés Cultural. No podemos regresar a los discursos de odio. El ayuntamiento y la Junta tienen que hacerlo posible".

"Es un monumento que está perfectamente integrado en la ciudad, es un elemento decorativo y que no rememora a ninguna etapa pasada", señala Gutiérrez, haciendo referencia al acto de resignificación que se realizó hace cuatro décadas con el exalcalde socialista Juan Iglesias Marcelo, en el que se suprimieron las inscripciones franquistas originales y se colocó una leyenda más genérica: "La Ciudad de Cáceres en memoria de sus hijos muertos por la Patria".

"Si los cacereños se tienen que manifestar, estarían en contra de la retirada. Cualquier propuesta de traslado supondría perderla por su mal estado. Cáceres no se entiende sin la Cruz. Es historia y hay que respetarla, más allá de que pueda considerarse un símbolo religioso. Parece que el Gobierno de España no acepta que Extremadura tenga un gobierno de PP y Vox, pero ellos se tienen que dedicar a otras cosas", continúa Gutiérrez.

"No procede su retirada porque peligra su estructura y porque nadie la asocia a una dictadura. La plaza de América sin la Cruz de los Caídos no es nada", concluye Gutiérrez.

La cruz fue inaugurada en 1938, durante la dictadura de Franco, como un homenaje a los caídos en la Guerra Civil. El monumento fue colocado en la Plaza de América tras la retirada de una fuente republicana, la "Palmatoria", y ha sido objeto de controversia por su vínculo con la exaltación del régimen franquista. A pesar de algunos intentos de modificarla o eliminar ciertos elementos, los expertos señalan que el monumento conserva su carácter original y su simbolismo de exaltación del franquismo.

La resolución también incluye la retirada de la cruz debido a la falta de elementos arquitectónicos o artísticos que justifiquen su permanencia en el espacio público, y por la vinculación estética de la cruz con el régimen de la dictadura. El Ministerio de Política Territorial ha señalado que la retirada se llevará a cabo de manera inmediata, de acuerdo con las normativas de la ley de memoria democrática.

El monumento fue inicialmente diseñado como un homenaje a los caídos en la Guerra Civil, pero en la actualidad se considera un símbolo de la humillación de las víctimas del franquismo, motivo por el cual se solicita su retirada para avanzar en la reparación de la memoria histórica de la ciudad.

Este paso se enmarca dentro del cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, que tiene como objetivo la eliminación de todos los elementos que perpetúan la exaltación del régimen franquista en los espacios públicos de España. El Ayuntamiento de Cáceres deberá coordinarse con las autoridades correspondientes para llevar a cabo la medida de acuerdo con la ley.