El estudio del AVE Madrid-Lisboa genera malestar en Cáceres por dejar fuera a Plasencia y Mérida del recorrido ferroviario

La conexión ferroviaria del norte de Extremadura ha vuelto a situarse en el centro del debate tras una reunión de urgencia celebrada el jueves 16 de abril en Plasencia entre la Cámara de Comercio de Cáceres, Pymecon y la alianza territorial MSU-Norte. Las tres entidades reclaman al Ministerio de Transportes que el futuro tren entre Madrid y Lisboa incluya paradas en Plasencia y Mérida, que se liciten de forma inmediata las obras de electrificación entre Talayuela y Humanes y que la Junta despliegue la Plataforma Logística de Fuentidueñas, con un total de 300 hectáreas de suelo industrial.

La reunión, de una hora y media de duración, contó con la participación de Gabriel Álvarez, presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres, Juan Manzano, presidente de Pymecon, y Francisco Martín, portavoz de la Alianza Territorial MSU-Norte de Extremadura.

Sobre la mesa se abordaron tres grandes asuntos que, a juicio de las entidades reunidas, resultan determinantes para el futuro económico y territorial del norte extremeño: la definición del corredor ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Lisboa, la entrada en servicio de un tren completamente eléctrico entre Madrid y Badajoz en 2028 y el desarrollo de una gran plataforma logística e industrial en el entorno de Fuentidueñas, en Plasencia.

Malestar por un estudio que deja fuera a Plasencia y Mérida

Uno de los principales motivos de preocupación fue el Estudio de Mercado del AVE Madrid-Lisboa que la Agrupación Europea de Interés Económico, AEIE, ha adjudicado por 1,17 millones de euros y con un plazo de ejecución de dos años a la unión de empresas formada por WSP, MCRIT y Trentmo.

Según expusieron los asistentes a la reunión, ese estudio analiza los flujos de movilidad y los tiempos de viaje del futuro tren de alta velocidad entre Madrid y Lisboa, pero no contempla paradas en Plasencia y Mérida. Sí recoge, en cambio, las nuevas estaciones previstas en la traza con los baipases de Cáceres y Badajoz.

Ese planteamiento ha generado, según trasladó el MSU-Norte, una "máxima preocupación" en el ámbito social y empresarial. La alianza considera que se vuelve a dejar fuera a Plasencia, a las comarcas del norte de Extremadura, con más de 220.000 habitantes, y también a Mérida y su entorno, pese al peso territorial y funcional de ambas ciudades.

Las entidades consideran "inadmisible" que se mantengan al margen las demandas históricas de estas dos áreas urbanas y que se siga priorizando un modelo centrado casi exclusivamente en la velocidad, con trayectos entre Madrid y Lisboa planteados con solo tres paradas intermedias: Toledo, Cáceres y Badajoz.

Velocidad sí, pero también vertebración territorial

La posición defendida en Plasencia no rechaza que pueda haber trenes directos una vez finalizado el trazado de alta velocidad y la electrificación del corredor entre Madrid y Lisboa. De hecho, los asistentes admiten que es razonable que algunos servicios apuesten por esa fórmula.

Sin embargo, sostienen que otros trenes de velocidad alta y carácter comercial deben contar con paradas intermedias en distintas ciudades para vertebrar el territorio y evitar que amplias zonas de Extremadura queden al margen de una infraestructura considerada estratégica.

Por ello, las tres organizaciones reclamaron al Ministerio de Transportes información, transparencia y una rectificación del planteamiento actual para que Plasencia y Mérida figuren en el esquema de paradas del futuro eje ferroviario internacional.

La nueva estación del AVE de Plasencia, pendiente de decisión

Otro de los puntos centrales de la reunión fue la situación de la futura nueva estación del AVE de Plasencia-Norte de Extremadura. Tanto la Cámara de Comercio como PYMECÓN ratificaron su apoyo a las reivindicaciones que el MSU-Norte viene defendiendo desde hace años.

En concreto, exigen al Ministerio de Transportes que el próximo 30 de octubre de 2026, una vez transcurridos dos años de trámites, se decida de manera definitiva la ubicación de esa nueva estación en el entorno de Fuentidueñas y que su construcción salga a licitación de forma urgente.

El objetivo fijado por las organizaciones es que esa infraestructura entre en servicio en 2028, coincidiendo con la puesta en marcha de la línea electrificada de alta velocidad entre Plasencia y Navalmoral-Talayuela. El mensaje lanzado desde la reunión fue tajante: "Ni más retrasos, ni más excusas".

Electrificación entre Talayuela y Humanes para un tren eléctrico en 2028

La reunión también sirvió para reforzar otra de las grandes reclamaciones empresariales del norte extremeño: la licitación inmediata de las obras en la línea convencional entre Talayuela y Humanes.

Según expusieron las entidades, los proyectos ya están elaborados y existen además importantes recursos europeos que podrían respaldar su ejecución. En ese contexto, criticaron que no todos los fondos destinados al ferrocarril deben concentrarse en otros territorios como el Corredor Mediterráneo, Cataluña o el País Vasco, mientras Extremadura sigue acumulando retrasos.

A juicio de Cámara de Comercio, PYMECÓN y MSU-Norte, si estas obras se completan, el corredor entre Madrid y Extremadura permitiría la entrada en servicio de un tren totalmente eléctrico en 2028, más fiable y con tiempos de viaje competitivos.

Los tiempos de viaje que plantea el MSU-Norte

Las organizaciones pusieron cifras sobre la mesa para defender la viabilidad de ese escenario a corto plazo. Según su planteamiento, con esa electrificación y la mejora de la infraestructura podrían alcanzarse tiempos aproximados de una hora entre Madrid y Navalmoral, una hora y veinte minutos hasta Plasencia, dos horas hasta Cáceres, dos horas y media hasta Mérida y menos de tres horas hasta Badajoz.

Para el MSU-Norte, ese sería el tren de velocidad alta "posible" y alcanzable en los próximos dos años. Además, subrayan que tendría un efecto directo en la competitividad empresarial y en el aumento de los flujos turísticos desde la Comunidad de Madrid y desde el resto de España hacia Extremadura.

La reivindicación no se limita a una mejora técnica del servicio. Las entidades entienden que disponer de una conexión ferroviaria eléctrica y competitiva puede convertirse en una herramienta real de desarrollo para el tejido productivo extremeño y para el reequilibrio territorial de la región.

Exigen que entre en servicio el ERTMS entre Plasencia y Badajoz esta primavera

En la misma línea, la reunión sirvió también para reclamar al Ministerio que cumpla los compromisos adquiridos y que, antes de que finalice la primavera de 2026, entre en servicio el Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario, ERTMS, entre Plasencia y Badajoz.

Las organizaciones consideran que esa puesta en marcha es imprescindible para que los trenes puedan circular en alta velocidad, reducir tiempos de viaje y sentar las bases de una futura implantación del Cercanías de Extremadura, una demanda recurrente en distintos puntos de la comunidad.

Fuentidueñas, 300 hectáreas de suelo para empresas y empleo

El tercer gran bloque de la reunión estuvo centrado en el desarrollo industrial y logístico del entorno de Plasencia Norte de Extremadura. En este punto, la Cámara de Comercio y PYMECÓN respaldaron explícitamente la última propuesta presentada recientemente por el MSU-Norte a la Junta de Extremadura.

Galería | Así van las obras de la autovía Cáceres-Badajoz /

La iniciativa pasa por desplegar la Plataforma Logística de Plasencia Norte de Extremadura, recogida ya en el vigente Plan General Municipal de 2015, con 135 hectáreas, y sumarle la ampliación y desarrollo de otras 165 hectáreas de suelo industrial previstas también en el planeamiento, desde el actual polígono industrial del SEPE hasta Fuentidueñas, en el cruce de las autovías A-66 y EX-A1.

En total, la propuesta plantea 300 hectáreas de nuevo suelo industrial para facilitar la llegada de empresas y la creación de empleo directo de calidad en Plasencia y su área de influencia.

Reclaman el mismo trato que Badajoz, Mérida y Navalmoral

Las entidades reunidas entienden que este desarrollo debe ejecutarse en condiciones similares a las que han permitido avanzar otras actuaciones logísticas e industriales en Badajoz, Mérida y Navalmoral.

En ese sentido, recuerdan que en el caso de la Plataforma Logística de Badajoz, así como en Expacio Mérida y Expacio Navalmoral, hubo colaboración institucional sin que los ayuntamientos tuvieran que aportar el suelo. Por ello, piden que la Junta de Extremadura actúe con el mismo nivel de implicación en el caso de Plasencia.

Toni Gudiel

La idea de fondo, según defendieron en la reunión, es que el norte extremeño no vuelva a quedar rezagado en una materia tan sensible como la disponibilidad de suelo industrial competitivo y bien conectado por carretera y, en el futuro, por tren.

Una reivindicación que une a tejido empresarial y territorio

La reunión de urgencia celebrada en Plasencia escenificó una alianza entre representación empresarial y reivindicación territorial. Cámara de Comercio de Cáceres, PYMECÓN y MSU-Norte coinciden en que el momento es decisivo y en que las próximas decisiones del Ministerio y de la Junta marcarán el encaje del norte de Extremadura en los grandes ejes ferroviarios y logísticos de los próximos años.

El mensaje lanzado desde la capital del Jerte es doble. Por un lado, que Plasencia y Mérida no pueden quedar fuera del mapa de paradas del tren entre Madrid y Lisboa. Por otro, que la modernización del corredor ferroviario y la creación de nuevo suelo industrial en Fuentidueñas no admiten más demoras si se quiere que el norte de Extremadura gane peso económico, capacidad de atracción de empresas y mejores conexiones con el resto del país y con Portugal.