El Gobierno local de Cáceres espera convocar "de manera inminente" la Comisión de Hacienda para aprobar el presupuesto de 2026

El Ayuntamiento de Cáceres enfila ya la recta final para sacar adelante el presupuesto municipal de 2026. El portavoz del equipo de Gobierno, Ángel Orgaz, ha asegurado este viernes que el Ejecutivo local ya ha remitido a Vox su respuesta al documento de propuestas presentado por este grupo y ha avanzado que espera convocar "de manera inminente" la Comisión de Hacienda para que las cuentas puedan llegar al pleno en los próximos días.

Durante la comparecencia posterior a la junta de gobierno local, Orgaz ha defendido que el trabajo entre ambas formaciones viene de meses atrás y ha insistido en que el clima de negociación es "positivo". Según ha explicado, el equipo de Gobierno ha trasladado ya a Vox qué medidas considera asumibles dentro del presupuesto y mantiene la expectativa de que ese intercambio cristalice pronto en un acuerdo político que permita la aprobación definitiva de las cuentas.

El Gobierno busca el sí de Vox

El portavoz ha dejado claro que el objetivo del Ejecutivo de Rafa Mateos no es conformarse con una mera abstención, sino lograr el voto favorable de Vox. "Estamos trabajando en que el Grupo Municipal de Vox vote a favor del presupuesto del Ayuntamiento de Cáceres para el ejercicio 26", ha señalado Orgaz, que ha vinculado esa posibilidad al tono constructivo de las conversaciones mantenidas hasta ahora.

Sin embargo, desde el Grupo Municipal de Vox en el consistorio señalan que ahora debe comenzar una negociación: "Han aceptado algunas de las propuestas que les habíamos remitido, pero no todas. Vamos a intentar que incluyan nuestro documento íntegro. Veremos qué ocurre", ha señalado el edil Eduardo Gutiérrez.

Antes de llegar a ese punto, el Gobierno local deberá llevar el expediente a la Comisión de Hacienda. Sobre ese calendario, Orgaz ha afirmado que espera que sea "de manera inminente", ya que, a su juicio, el Ayuntamiento ha dado una respuesta "razonada" al documento remitido por Vox y ha evidenciado voluntad de acuerdo. A partir de ahí, el siguiente paso sería la convocatoria del pleno para someter el presupuesto a aprobación.

Meses de negociación

Orgaz ha querido subrayar que la negociación no es reciente ni improvisada. Ha recordado que ya en noviembre y diciembre el equipo de Gobierno había trasladado a Vox un primer documento de trabajo y ha remarcado que fue este grupo el único que mostró disposición a sentarse a negociar. En contraste, ha reprochado al PSOE y a Unidas Podemos que no hayan participado en esa mesa de diálogo, por lo que, según ha dicho, el Gobierno ni siquiera conoce sus propuestas para la ciudad más allá de sus manifestaciones públicas.

En esa negociación con Vox, el portavoz ha situado sobre la mesa cuestiones como el empleo, la industrialización, la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura en 2031, las políticas de natalidad y el apoyo a las personas mayores. Ha insistido en que se trata de propuestas "sensatas" ligadas a competencias municipales y a necesidades concretas de la ciudad.

Un presupuesto antes del verano

Otro de los mensajes que ha querido lanzar el Gobierno local es el de los plazos. Orgaz ha recordado que el equipo de Gobierno no va a aprobar presupuestos en fechas estivales y ha subrayado que estamos todavía en abril, en un intento de trasladar normalidad al calendario. El mensaje del Ejecutivo municipal es que las cuentas están ya maduras y que el proceso entra en una fase decisiva.

Con esa hoja de ruta, el Ayuntamiento de Cáceres se acerca a uno de los hitos políticos más importantes del arranque de 2026. Tras meses de conversaciones discretas, intercambio de documentos y búsqueda de encaje entre propuestas, el Gobierno local da ya por cercano el momento de someter sus cuentas al debate político formal. La incógnita, a la espera de la convocatoria de la comisión, es si ese entendimiento con Vox terminará traduciéndose en un apoyo explícito en el pleno. Orgaz concluyó asegurando que la negociación del presupuesto regional no ha tenido ninguna vinculación con el del consistorio.