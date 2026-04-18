El Gran Teatro de Cáceres revivió la cultura en 1926: un siglo de historia en la ciudad extremeña

Ya cuando han transcurrido casi cuatro meses de este prometedor año que así se viene anunciando desde hace ya algún tiempo, hemos observado que diferentes eventos nos han recordado la realización de varios aniversarios, además de la cercanía de otros muchos que están por venir en lo que nos queda de este 2026.

Así comenzamos el año con el cien aniversario de la inauguración de la magnífica estatua de José María Gabriel y Galán (1870-1905) en la parte alta del Paseo de Cánovas, lugar de encuentro de poetas y escritores que con el paso del tiempo han ido en aumento notable, procedentes no solamente de la ciudad sino también de diferentes lugares de la provincia, que cada año presentan sus mejores trabajos literarios a tan insigne hombre letras. Niños y mayores que sueñan con seguir algún día los pasos de tan relevante escritor. Conjunto de seguidores al que se han ido sumando algunos músicos, y no pocos políticos del momento.

Cristo Negro

En pasados días hemos podido ver y compartir otras celebraciones tales como el aniversario de la banda de cornetas y tambores de la Cofradía del Humilladero en su cuarenta aniversario, o la de la salida procesional de la hermandad del Cristo Negro, también la creación de la Unión de Cofradías Penitenciales. Sin olvidarnos el cuarenta aniversario de la incorporación de la Virgen de los Dolores a nuestra Semana Santa.

Jorge Valiente

En breves meses conmemoraremos el cuarenta aniversario de la declaración de Cáceres Patrimonio de la Humanidad, reconocimiento que sin duda llegó a transformar nuestra ciudad completamente, y donde se despertó una concienciación ciudadana que nos descubrió la importancia histórica y monumental de nuestra ciudad y nos fue abriendo un imparable camino hacia el impresionante mundo turístico, para el cual aún seguimos amoldándonos con cierto retraso en comparación con otras muchas ciudades que también han sido reconocidas como Patrimonio de la Humanidad, en especial por la notable falta de medios de comunicación a pesar de estar en pleno siglo XXI.

También hay constancia documental de aquel lejano año 1926, de la inauguración del magnífico monumento del Sagrado Corazón de Jesús en lo alto de la Sierra de la Mosca, junto al venerado Santuario de la Santísima Virgen de la Montaña, Patrona de nuestra ciudad, presentando así una espléndida imagen pétrea que se puede ver desde todos y cada uno de los rincones de la ciudad e incluso cuando los visitantes se acercan por las carreteras de los alrededores.

En la provincia

Inmenso trabajo protagonizado por un centenar de trabajadores, que durante mucho tiempo fueron transportando y dando forma a dicho monumento para el deleite de la ciudad, pero también de la propia provincia. Lo que hizo posible que muchas familias pudieran tener un sustento económico tan necesario en aquellos tiempos difíciles, en los que la mayoría de nuestros antepasados vivían exclusivamente del campo.

Nuestros abuelos fueron testigos de las enormes carretas de bueyes cargando con pesados bloques, formaban lentas hileras hasta llegar arriba, para realizar descarga, un pequeño respiro para beber agua y volver a descender por el camino para abajo cargar de nuevo y así seguir la interminable tarea. De esta manera tan dura fallecieron varios jornaleros, pero el contemplar tan impresionante monumento, sus esfuerzos están eternamente vinculados con el mismo.

Pero nosotros dentro de todo lo aquí recordado queremos incidir sobre un acontecimiento muy especial para la ciudad, y que de alguna manera nos relaciona con nuestra familia. Evento que gracias a las conversaciones mantenidas con los miembros de las generaciones que nos han precedido hemos podido conocer con un sinfín de detalles, que en este momento vamos a tratar de compartir.

Inauguración del Gran Teatro

Nos estamos refiriendo a la inauguración del Gran Teatro, el 23 de abril de 1926, Festividad de San Jorge Patrón de Cáceres, un evento cultural y social difícilmente comparable con cualquier otro. Que durante meses acaparó las páginas de los principales diarios de la época, y cuya trascendencia llegó hasta la capital de España. Tenemos recogidos los comentarios de varios testigos de tal acontecimiento, entre ellos la de don Alonso Corrales Acedo, nuestro abuelo paterno quien casado con doña Teresa Acedo Congregado, fue trabajador de dicha empresa, viviendo la familia en aquellas dependencias y donde permanecieron unos pocos años hasta que fue aumentando la familia. Siendo así testigos directos de los primeros pasos del tan querido Gran Teatro.

Los pasos dados para su construcción fueron largos, pero decididos, primeramente, allí existían unas barracas muy rudimentarias de madera donde se daba cine, dando paso al poco tiempo a la creación de la denominada Sociedad de Teatro de Cáceres, donde comenzaron los necesarios donativos económicos para levantar mencionado edificio. El encargado de la inauguración fue el Gobernador Civil don José García Crespo. En dicho acontecimiento no faltaron las principales autoridades locales, así como lo mas destacable de la sociedad local. Además de un importante número de sencillos trabajadores que ocuparon espacios dedicados a ellos.

1.030 localidades

Aquel magnífico edificio presentaba a la ciudad un total de mil treinta localidades, repartidas entre butacas de patio, palcos, plateas, anfiteatro, etc. es decir para todos los gustos, clases y economías.

Dentro de los papeles que han llegado hasta nuestras manos, vamos a destacar toda una serie de datos curiosos para el conocimiento de las actuales generaciones. Que están más por la tecnología (móviles, tablets, ordenadores, etc.) que por conocer los primeros pasos del magnífico mundo del cine aquí en nuestra ciudad.

La obra con la que se inauguró el espléndido Gran Teatro fue con la compañía de Luis Vila, siendo la primera actriz Teresita Fárvaro, y el primer actor fue Antonio Martínez. Apareciendo los actores cómicos Pepe Porte y Antonio Riquelme. Apareciendo a continuación una relación de miembros de la compañía con diez mujeres y diez hombres, entre los que encontramos al conocidísimo Manuel Dicenta. Quedando también reflejados los nombres de Rafael Contreras y Félix Cuadrado, como apuntadores. Apareciendo otros muchos detalles como la propiedad de los cortinajes, decorados, atrezzo etc. Todo ello perfectamente contenido en los cientos de programas de mano que se repartieron por nuestra ciudad y realizados por la imprenta El Noticiero, como no podía ser de otra manera.

Además, en dichos programas se presentaban una amplia relación de Repertorio y Estrenos, donde aparecían un total de dieciséis obras muy variadas, de autores tan conocidos como: Jacinto Benavente, Pedro Muñoz Seca, Carlos Arniches, Juan Ignacio Luca de Tena, Miguel de Unamuno, Paso y González del Toro, etc.

Abonos

Finalizaba tan completo programa con el siguiente apartado: abono. Se abre un abono a diez funciones, que se celebrarán del 23 de abril al 2 de mayo próximo inclusive, a los siguientes precios (incluidos los impuestos):palcos y plateas sin entrada a 30 pesetas (función). 22,50 abono. Palcos de anfiteatro sin entrada a 10 pesetas, 8 por abono. Butacas de patio a 5 pesetas, 4,50 con abono. Butaca de patio primera fila por 4 pesetas, 3,50 por abono.

Los señores que se abonen a esta temporada, se les reservará las mismas localidades para temporadas sucesivas.

En los días que se celebren dos funciones, se entenderá que los abonados lo son a la segunda, o sea a la función de la noche.

El abono quedará abierto a partir de esta fecha, desde las tres de la tarde a la siete de la noche, en la Contaduría del Teatro, quedando cerrado a las siete de la noche del día 22. En estas funciones se representarán las obras de mayor éxito de la temporada. Mi sincero agradecimiento a don Adrián Sevilla, por la información que nos ha aportado sobre este importante tema.

Tal y como podemos apreciar en nuestros días, se trató de un auténtico evento cultural que agradó a toda aquella población de Cáceres y las poblaciones de los alrededores. Ocupando así un espacio muy necesario en aquellos años en los que una profunda crisis social se daba en nuestra ciudad y el resto del país. La dilatada existencia del Gran Teatro a lo largo del siglo XX y lo que llevamos del actual siglo, lo tenemos más en conocimiento y no en pocas ocasiones hemos podido disfrutar de alguna actividad de cine, teatro, pregón, etc. en su cómodo interior.

Feliz 100 cumpleaños, y que cumplas muchos mas en este maravilloso mundo de la cultura. Cáceres se lo merece.