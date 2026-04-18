Luis Cortés, cantante: "El concierto en Cáceres fue una auténtica locura, me sorprendió la energía del público"

Su trayectoria en el mundo de la música comenzó en 2019, impulsada por la creación del tema Ojalá, compuesto junto a un amigo. A raíz de esta canción, recibió el interés de distintos profesionales del sector, lo que le permitió entrar en contacto con su actual equipo de trabajo. Este proyecto marcó el inicio de la carrera de Luis Cortés, a quien hemos entrevistado para nuestro medio con motivo de su concierto en Cáceres, celebrado el pasado mes de febrero.

Luis Cortés, cantante. / Cedida

Aprender a parar y disfrutar del momento

"Todo ha pasado muy rápido. Tengo la sensación de que no he tenido apenas descanso y de que, en muchos momentos, no me he parado a reflexionar sobre todo lo que estoy disfrutando y viviendo gracias a la música. Podría decir que he funcionado en piloto automático. Con el tiempo, me he dado cuenta de lo importante que es detenerse y observar todo lo que uno ha logrado, lo que ha conseguido y, sobre todo, aquello que está disfrutando en el presente. Esta gira, 'Corazón Negro', me ha servido muchísimo para hacer esa pausa y tomar conciencia del sueño que estoy viviendo. Me ha ayudado a valorar que estoy dedicándome a lo que realmente me gusta, cantar, hacer música y transmitir lo que siento en el corazón. Al final, con la experiencia, uno va aprendiendo a apreciar mucho más cada paso del camino".

Un camino marcado por la prueba y el error

Por otro lado, en relación con la construcción de su identidad artística, el artista reconoce que no ha sido un proceso sencillo, sino un camino marcado por la prueba y el error. "Es cierto que mi voz tiene un carácter muy reconocible, pero encontrar y pulir mi esencia artística no ha sido un proceso inmediato. Ha requerido tiempo, experiencia y, sobre todo, mucha prueba y error. Al final, todo se basa en experimentar, crear y permitirme descubrir qué encaja realmente conmigo. Para mí, lo más importante ha sido encontrarme a mí mismo y sentirme cómodo y auténtico con lo que hago".

Mirando a los grandes: su vínculo con Alejandro Sanz

Asimismo, en relación con los artistas que han influido en su trayectoria, Cortés señala a Alejandro Sanz como uno de sus principales referentes. Destaca de él su sinceridad y la forma directa en la que expresa sus emociones, ya que considera que todo lo que transmite en sus canciones nace de experiencias reales que ha vivido. Por ello, lo valora como un modelo a seguir, además de reconocerlo como una de las grandes figuras de la música en España.

Alejandro Sanz, cantante. / Salva Musté / Sony Music

Una gira más medida y emocional

De igual manera, el artista reflexiona sobre la gira en la que se encuentra actualmente inmerso, destacando que esta ha alcanzado una dimensión mucho mayor, con una organización más cuidada y un nivel general más elevado. Señala que este enfoque les ha permitido disfrutar más de la experiencia, alejándose del ritmo frenético de trabajo continuo que caracterizaba etapas anteriores. "He llegado a cantar en una misma sala durante viernes, sábado y domingo, e incluso a actuar en varios pueblos el mismo día con apenas 20 minutos de diferencia entre un concierto y otro. Ahora todo ha sido mucho más medido, con menos fechas y en recintos más grandes. Pero, sobre todo, lo más especial ha sido ver cómo la gente disfruta, la emoción con la que viven cada concierto, conocer sus historias y saber cómo han llegado hasta mí. Recuerdo que en el concierto de Cáceres la gente estaba muy motivada, fue una auténtica locura. Me encantó y, además, me sorprendió mucho".

Nuevo disco

Por otro lado, al artista le gustaría seguir explorando nuevos estilos musicales y, de hecho, cuenta con varios temas que se alejan del sonido que suele publicar habitualmente. "Creo que, en el concepto de Corazón Negro, nos hemos centrado en el flamenco pop, pero que el disco que viene va a explorar otros temas, otra historia y un sonido diferente, algo que me hace mucha ilusión. Va a ser un proyecto muy chulo. Ahora mismo estamos trabajando y componiendo mucho, y también estamos aprovechando este parón para dar forma a todo lo que tengo en la cabeza, poder expresarlo bien y construir un concepto sólido y coherente".

Luis Cortés, cantante. / Cedida

Por último, Cortés deja un consejo a quienes desean dedicarse profesionalmente a la música: "hacerlo con amor y con ganas, sin obsesionarse con los números ni con el dinero". Subraya la importancia de centrarse en hacer las cosas bien, desde el corazón y con constancia, como base fundamental para conectar de verdad con el público y llegar a las personas.