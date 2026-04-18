La patronal cacereña celebra el pacto PP-Vox en Extremadura y reclama estabilidad para atraer inversión

La Federación Empresarial Cacereña respalda el acuerdo entre PP y Vox para la Junta de Extremadura y sostiene que el fin de la incertidumbre política puede favorecer la confianza empresarial. La organización reclama ahora estabilidad institucional y medidas que impulsen la actividad económica.

Fin de la incertidumbre política

La Federación Empresarial Cacereña ha expresado su satisfacción tras el acuerdo de gobernabilidad alcanzado entre el Partido Popular y Vox para la Junta de Extremadura. En un comunicado remitido este viernes, la organización felicita a ambas formaciones por haber, a su juicio, priorizado el entendimiento "en beneficio del interés general" de la comunidad.

La patronal provincial considera que el cierre del pacto despeja un escenario de incertidumbre que, según expone, pesaba sobre la economía regional. En ese sentido, sostiene que la constitución del nuevo Ejecutivo supone un primer paso para reforzar la confianza de empresarios, inversores y mercados en Extremadura.

El acuerdo llega después de varias semanas de negociaciones entre PP y Vox, en las que ambas formaciones habían trasladado públicamente que las conversaciones estaban avanzadas y que el entendimiento podía cerrarse en breve.

Llamamiento a activar la legislatura

Desde la FEC se insta al nuevo Gobierno regional a ponerse en marcha "de manera inmediata" para recuperar, según indica el comunicado, el tiempo perdido durante las semanas de negociación. La organización empresarial subraya que Extremadura no puede permitirse más demoras ante los retos estructurales que tiene pendientes.

La patronal cacereña enmarca ese mensaje en la necesidad de una legislatura "estable", alejada de la polarización política y centrada en la gestión. Su planteamiento pasa por abrir una etapa con mayor previsibilidad institucional, un aspecto que el tejido productivo considera clave para planificar inversiones y consolidar empleo.

Durante las últimas semanas, distintos dirigentes vinculados a la negociación habían incidido precisamente en la necesidad de cerrar un acuerdo que aportara estabilidad a la comunidad y permitiera normalizar la acción de gobierno.

Menos trabas y más infraestructuras

En su posicionamiento, la FEC reclama al nuevo Ejecutivo medidas concretas para favorecer la actividad económica. Entre ellas, cita el impulso a las infraestructuras regionales, el apoyo al empresariado y políticas orientadas a reducir la carga burocrática y fiscal que soportan las empresas.

La organización defiende además un marco institucional que ayude a atraer inversiones y a retener proyectos empresariales en Extremadura. A su entender, ese contexto de seguridad y certidumbre resulta especialmente necesario para una comunidad que busca reforzar su tejido productivo y ganar competitividad.

El comunicado pone así el foco en un mensaje clásico del empresariado extremeño: menos trabas administrativas, más agilidad y una interlocución estable con la Administración para facilitar la creación de riqueza y empleo en la región.

Mano tendida a la Junta

La patronal concluye reiterando su disposición a colaborar con la nueva administración autonómica en todas aquellas iniciativas que afecten al tejido empresarial. La FEC ofrece una "mano tendida" al futuro Ejecutivo para trabajar conjuntamente en medidas que contribuyan a un ecosistema económico más próspero en Cáceres y en el conjunto de Extremadura.

Con ese pronunciamiento, la federación empresarial se suma a las reacciones que deja un acuerdo político llamado a marcar el rumbo de la legislatura en la comunidad. A la espera de conocer el desarrollo concreto del pacto y su traslación a la acción de gobierno, el empresariado cacereño fija ya sus prioridades: rapidez, certidumbre y una agenda económica centrada en la competitividad.