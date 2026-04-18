Reacciones a la resolución del Gobierno
Rafa Mateos, alcalde de Cáceres: "La Cruz no se toca"
El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ha criticado la resolución para incluir la Cruz de los Caídos en el catálogo de símbolos contrarios a la Memoria Democrática y anuncia un recurso legal
El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ha cargado este sábado contra la resolución para la inclusión de la Cruz de los Caídos de la plaza de América en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática y ha anunciado que el ayuntamiento recurrirá la decisión en cuanto reciba la resolución oficial: "La cruz no se toca".
Mateos ha asegurado que el consistorio se ha enterado de la supuesta resolución "por los medios de comunicación" y ha considerado que esa situación supone "una falta de respeto" hacia la institución municipal, ya que, según ha indicado, el ayuntamiento no ha recibido todavía notificación formal alguna. En ese sentido, ha insistido en que no puede actuar hasta conocer el contenido exacto del documento por la vía oficial.
El regidor ha defendido que la posición del gobierno local "ha sido siempre muy clara" y ha subrayado que se trata de un elemento con "máxima protección", al estar catalogado con protección integral en el Plan General Municipal. Además, ha sostenido que en la ciudad "nadie ve la Cruz como un símbolo de exaltación del franquismo, sino como un enclave plenamente identificado con el paisaje urbano de Cáceres".
En su argumentación, Mateos también ha recordado que el pleno municipal ya se pronunció sobre este asunto en 1984, cuando se retiró la inscripción original para sustituirla por otra referencia "a todos los caídos por la patria" mientras Juan Iglesias Marcelo era el alcalde. A su juicio, ese precedente refuerza la idea de que el monumento no puede interpretarse hoy como una exaltación de la dictadura.
Recurso en vía administrativa y judicial
El alcalde ha avanzado que, una vez llegue la resolución, el ayuntamiento la recurrirá primero en vía administrativa y, si fuese necesario, también ante los tribunales. La intención del consistorio pasa, por tanto, por agotar todas las herramientas legales para impedir una eventual retirada del monumento.
Mateos ha rechazado además cualquier alternativa que pase por trasladar la Cruz o modificar su situación actual. Según ha expuesto, ni aprecia un problema real en torno al monumento ni detecta una demanda social que exija intervenir sobre él. "Cuando no hay un problema y la sociedad así lo transmite no hay que adoptar ninguna medida", ha señalado.
Críticas al Gobierno central
Durante su comparecencia, el alcalde también ha acusado al Gobierno de España de intentar "dividir y enfrentar" con este asunto. En esa línea, ha asegurado que la sociedad cacereña "quiere mirar al futuro" y no reabrir debates que, a su juicio, no responden al sentir mayoritario de la ciudad. También ha calificado de "auténtica barbaridad" la postura del Ejecutivo central en este procedimiento.
Así, el enfrentamiento institucional queda ya servido a la espera de que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática comunique oficialmente una decisión que puede abrir un nuevo pulso político, patrimonial y judicial en Cáceres. El ayuntamiento, al menos por ahora, ha dejado fijada su posición sin matices: defenderá la permanencia de la cruz "donde hay que hacerlo".
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