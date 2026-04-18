Raquel Preciados pregona San Jorge, patrón de Cáceres, con un discurso de emoción, historia y añoranza

La concatedral de Santa María fue testigo en la tarde de este sábado del pregón de San Jorge, patrón de la ciudad, en la semana previa a la celebración de la festividad. Raquel Preciados, directora del Museo de Cáceres, pronunció un pregón cargado de sentimiento, ilusión y añoranza por su niñez (en la que se enamoró de la ciudad, su historia y su patrimonio).

Entre los asistentes a la cita se encontraban el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, y miembros de la corporación local como Emilio Borrega, Jacobi Ceballos o Jorge Suárez; el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García; el fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero Suárez; o miembros de los grupos municipales consistoriales como Ñete Bohigas y Mariángeles Costa (PSOE) o Eduardo Gutiérrez y Paco Flores (Vox).

Música

La cita arrancó puntual. A las 20.00 horas comenzó a tocar el grupo Ceres London Trio, que dieron la nota musical en el arranque del pregón, uno de los actos más importantes de la festividad de San Jorge, que se celebra el próximo 23 de abril. Acto seguido, se dio paso a la intervención de la presidenta de la Asociación Fraternal San Jorge, Inmaculada Hernández, que recordó toda la programación y anunció que el próximo año habrá un concurso de escaparates para fomentar el gasto en el comercio local. Ella fue la encargada de entregar los ‘paladines’ de este año, que se han otorgado al hotel Iberia (lo recogió Francisco Pérez) y a la Farmacia Pintores (fue entregado a Juan Manuel Hernández Cruz).

El encargado de presentar a la pregonera fue el profesor de la Universidad de Extremadura Eladio Pascual. La definió cariñosamente como «muy ‘apañá’» y «una de las personas que más orgullosa está de ser cacereña».

El pregón

Raquel Preciados no solo pronunció un pregón cargado de emoción personal, sino que convirtió su intervención en un recorrido por la historia más profunda de Cáceres. La directora del Museo evocó sus paseos de infancia por la ciudad monumental de la mano de su abuela, recordando que ya entonces se preguntaba quién había levantado aquellas murallas, iglesias y palacios, una curiosidad que, con el paso de los años, acabó convirtiéndose en su profesión y en una forma de entender el patrimonio.

A partir de ahí, articuló un discurso en el que dibujó a la Cáceres de finales del siglo XII y comienzos del XIII como una gran fortaleza de frontera, marcada por su pasado islámico, sus murallas almohades, sus torres y su valor estratégico. El pregón enlazó esa reconstrucción histórica con la conquista cristiana del 23 de abril de 1229 y con la figura de San Jorge, a quien situó entre la historia, la tradición y la identidad colectiva de la ciudad.

Además, Preciados incorporó la leyenda del pasadizo de la Mansa Alborada, con la historia de la princesa musulmana enamorada de un caballero cristiano y convertida por su padre en gallina de plumas de oro, uno de los relatos más conocidos del imaginario cacereño ligado a la festividad. La pregonera cerró su intervención reivindicando que Cáceres “no es solo una ciudad que se contempla”, sino “una ciudad que se siente”, y defendiendo a San Jorge como símbolo de pertenencia, continuidad histórica y memoria compartida.

El último en pronunciar su discurso fue el alcalde. Mateos señaló que «entre todos hemos conseguido que el desfile de San Jorge sea una auténtica seña de identidad y que cada año sea más multitudinario». Cerró el acto el himno del patrón de Cáceres, cantado por el Orfeón Cacereño.