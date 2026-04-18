Las sanciones al Ayuntamiento de Cáceres por no retirar la Cruz de los Caídos oscilan entre los 200 y los 1.000 euros

La reciente inclusión de la Cruz de los Caídos de la plaza de América de Cáceres en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática establece un marco legal para la retirada de elementos vinculados al franquismo en el espacio público. El anuncio del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática se realizó este viernes a última hora de la tarde tras publicarse que en el pacto de investidura de María Guardiola se incluía que este monumento podría ser declarado Bien de Interés Cultural.

La Ley de Memoria Democrática y la creación del catálogo

El artículo 35 de la Ley 20/2022 define como elementos contrarios a la memoria democrática las edificaciones, construcciones, placas, escudos y símbolos que exalten la sublevación militar, la dictadura franquista y sus dirigentes. La ley establece que las administraciones públicas deben adoptar medidas para la retirada de estos elementos de los espacios públicos. El artículo 36 de la misma ley establece que el Ministerio de Política Territorial, en colaboración con las administraciones públicas, confeccionará un catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, que incluirá aquellos elementos que deban ser retirados, basándose en la normativa establecida. Este catálogo se ha desarrollado reglamentariamente a través del Real Decreto 1040/2025, de 19 de noviembre.

La Cruz de los Caídos y su inclusión en el catálogo

La Cruz de los Caídos, erigida en 1938 durante la dictadura franquista, fue incluida en el catálogo debido a su vínculo con la exaltación del régimen. La ley establece que, una vez un símbolo es incluido en el catálogo, las autoridades competentes tienen la facultad de proceder con su retirada.

Fernando Ayala, del Área de Memoria Democrática de la Diputación de Cáceres, explicó que la inclusión en el catálogo no implica la retirada automática de la cruz, pero sí proporciona un marco legal para exigir su eliminación. Según Ayala, el catálogo es un "instrumento fundamental" que permite a las autoridades proceder con la retirada del símbolo, y si no se cumple con la orden de retirada, se podrán aplicar sanciones, incluidas multas coercitivas.

Procedimiento y posibles recursos

El procedimiento para la retirada de los símbolos incluidos en el catálogo está regulado por el artículo 37 de la ley, que establece que, si los elementos no son retirados de manera voluntaria, la administración competente iniciará el procedimiento de oficio. En este caso, las autoridades locales, en colaboración con la Junta de Extremadura, serán responsables de llevar a cabo la retirada de la Cruz de los Caídos.

El artículo 37 también establece que si la retirada no se lleva a cabo de manera voluntaria, la administración podrá aplicar multas coercitivas, hasta diez sucesivas, que van de 200 a 1.000 euros, y, en última instancia, proceder a la retirada subsidiaria del elemento. No obstante, Ayala señaló que podría haber recursos por parte de quienes defienden la permanencia de la cruz, lo que podría alargar el proceso.

Recursos

El proceso puede incluir recursos, lo que retrasaría la retirada, y en algunos casos podría haber alternativas como el traslado de los elementos a otros lugares. El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ya anunció que recurriría la resolución. Además, mencionó que ha habido situaciones anteriores, como el cambio de nombres de calles y la eliminación de símbolos franquistas, que generaron controversia inicialmente, pero luego fueron aceptadas sin mayor discusión.

Ayala también subrayó que la Cruz de los Caídos "no tiene valor artístico ni religioso", y su creación estuvo claramente "orientada a enaltecer la dictadura franquista". En el año 1984 se adoptó un acuerdo para cambiar la leyenda de la Cruz de los Caídos durante el mandato del socialista Juan Iglesias Marcelo. Desde entonces, pone: "La ciudad de Cáceres en memoria de sus hijos muertos por la patria". Sobre este acto de resignificación, Ayala opina que el consistorio podría incluirlo en su recurso, pero señala que sería necesario incluir explicaciones pedagógicas sobre su origen. "Lo ideal sería su retirada completa", sentencia.

Destacó que la inclusión en el catálogo "llega tarde", dado que las leyes de memoria democrática han sido aprobadas hace años, pero aún no se han desarrollado completamente los decretos reglamentarios necesarios para hacerlas cumplir. Eso sí, señaló que sería posible su traslado a otros lugares, como el cementerio Nuestra Señora de la Montaña.

En definitiva, Fernando Ayala subraya que la inclusión de la Cruz de los Caídos en el catálogo de símbolos contrarios a la memoria democrática es un paso fundamental para su retirada, ya que proporciona el marco legal necesario para exigir su eliminación. Aunque este proceso puede enfrentar recursos y controversias, Ayala destaca que la cruz no posee valor artístico ni religioso y que su creación estuvo orientada a enaltecer la dictadura franquista. Además, resalta que, a pesar del retraso en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, se han logrado avances significativos en la retirada de símbolos franquistas en toda España.