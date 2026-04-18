Fin de semana cultural en Cáceres con teatro en la calle, Cervantes y música en directo

Diversos planes culturales en la ciudad.

Cáceres estrena 'KDK Cáceres de Calle', su nuevo festival de teatro al aire libre

El Festival de Teatro de Calle de Cáceres, KDK Cáceres de Calle, celebrará los días 18 y 19 de abril su primera edición, una iniciativa promovida por el Gran Teatro de Cáceres que nace con el objetivo de acercar las artes escénicas al espacio público y a todos los públicos. La programación arrancará este sábado 18 a las 12.00 horas en el Parque Gloria Fuertes con el cuentacuentos 'La Cuentaleta'. Por la tarde, a las 18.00 horas, la calle San Pedro, frente al teatro, acogerá 'Wasa', y la jornada se cerrará en torno a las 19.30 horas en el Foro de los Balbos con 'Tentación Divina'.

El domingo 19, el festival continuará a las 12:00 horas en el Parque Gloria Fuertes con 'El Druida de las Historias'. A las 18.00 horas, la actividad regresará a la calle San Pedro con 'Sinapsis', mientras que el broche final tendrá lugar a las 19.30 horas aproximadamente en la Plaza Mayor de Cáceres con el espectáculo 'Carman'. Durante todo el fin de semana, esta nueva cita cultural transformará algunos de los espacios más emblemáticos de la ciudad en escenarios al aire libre, consolidándose como una apuesta por dinamizar la vida cultural y acercar el teatro a la ciudadanía.

La biblioteca celebra el Día del Libro con la obra 'Antes de Cervantes'

La biblioteca acogerá este sábado, de 12.00 a 13.00 horas, la representación teatral Antes de Cervantes, una propuesta cultural organizada con motivo del Día Internacional del Libro.

La obra, escrita y dirigida por Javier Tenías, ofrece un recorrido por la vida del autor más universal de la literatura española, mostrando sus aventuras y desventuras a través de un enfoque dinámico y accesible para todos los públicos. La representación pondrá en valor una biografía marcada por episodios como batallas, secuestros, fugas y estancias en prisión, que influyeron decisivamente en su producción literaria. Con motivo de la celebración cervantina, la biblioteca ambientará sus instalaciones para la ocasión, incluyendo un photocall temático y una muestra bibliográfica dedicada a las obras del escritor. Javier Tenías, reconocido escritor, actor y director, cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito teatral y literario, con numerosas publicaciones y trabajos escénicos desarrollados en Europa y América. La actividad está recomendada para mayores de 6 años y contará con entrada libre hasta completar aforo.

El concierto 'No hay Pop3 sin 3' llenará de música en directo la sala Mastropiero

El espacio cultural Mastropiero acogerá este sábado, de 18.00 a 19.30 horas, el concierto 'No hay Pop3 sin 3', una propuesta musical que promete una tarde de ritmo y entretenimiento. El evento reunirá a los amantes del pop en un formato cercano, ofreciendo un repertorio pensado para disfrutar en directo en un ambiente íntimo. La cita se presenta como una oportunidad para seguir dinamizando la agenda cultural de la ciudad durante el fin de semana. El concierto tendrá lugar en la sede de Mastropiero, situada en la calle Fuente Nueva.