Los bomberos controlan en minutos un incendio en Cáceres, evitando daños mayores en la barriada del R-66

Un incendio declarado en la tarde de este sábado en el entorno de la barriada del R-66 de Cáceres ha provocado momentos de inquietud entre los vecinos, que han observado cómo una columna de humo salía de un pastizal y se extendía con rapidez en sus primeros instantes.

El suceso ha tenido lugar en la intersección de las calles Isla de Hierro con Alfonso Díaz de Bustamante, hasta donde se han desplazado efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local y los bomberos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (Sepei) de Cáceres.

Intervención rápida

Según han indicado los bomberos, el incendio ha afectado a una zona de pastos y ha sido controlado en cuestión de minutos, evitando así que las llamas se propagasen a otras áreas cercanas o generasen mayores complicaciones.

Las mismas fuentes han apuntado que el origen del fuego podría estar relacionado con un transformador situado junto al lugar donde se iniciaron las llamas, aunque esta circunstancia no ha sido confirmada por el momento.

Sin daños personales

A pesar del aparatoso inicio y del susto generado entre los residentes de la zona, el incendio se ha saldado sin daños materiales ni personales. La rápida actuación de los servicios de emergencia ha permitido sofocar el fuego con eficacia y devolver la tranquilidad al entorno en poco tiempo.