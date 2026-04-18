De Venezuela a Cáceres: la historia de Carlos, un emprendedor autónomo de 21 años que triunfa con su bar en la calle Salamanca

A Carlos Eduardo Hernández González se le nota en la manera de hablar que ha aprendido pronto a hacerse cargo de muchas cosas a la vez. Atiende, organiza, compra, sirve y controla un bar pequeño en la calle Salamanca de Cáceres, pero detrás de esa rutina diaria hay bastante más que una barra y unos pinchos. Hay una historia de emigración, de trabajo duro y de ambición joven. La de un chaval venezolano que llegó a España siendo menor de edad y que, a sus 21 años, se ha puesto al frente de El Encuentro Hispano, su propio negocio en pleno centro de la ciudad.

Viene de Aragua, en Venezuela, de un pueblo llamado Tocorón. "Es un lugar reconocido, pero por las cosas malas", cuenta. A Cáceres llegó hace algo más de cuatro años, después de que varios miembros de su familia hubieran dado antes el paso. "Casi toda mi familia está todos aquí", resume. Desde entonces, su camino no ha tenido demasiado descanso: empezó como feriante, trabajó en limpiezas de obra y fue pasando por varios bares y restaurantes hasta reunir experiencia suficiente para quedarse con este local.

Autónomo

Ahora ya tiene todo regularizado y se ha convertido en autónomo. El bar, situado en el número 4 de la calle Salamanca, lo llevaban antes familiares suyos, pero ha terminado cogiéndolo él. También le ha dado un aire propio. "Lo he reformado a lo venezolano", explica. La idea es que sus compatriotas encuentren allí un ambiente reconocible, pero sin cerrar la puerta a nadie. De hecho, el nombre del negocio define bastante bien su propósito: "Por eso se llama El Encuentro Hispano".

'El encuentro hispano', el bar que regenta Carlos Hernández en la calle Salamanca de Cáceres. / E. P.

Por la mañana manda más el tapeo de aquí, con croquetas, pinchos, callos o morros. Por la noche cambia algo el pulso y gana presencia la clientela latina. En ese equilibrio entre lo español y lo latino ha encontrado una personalidad propia para el local. Un bar pequeño, sí, pero con vocación de mezcla.

Apenas 21 años

Carlos habla del negocio con una claridad que sorprende por su edad. Sabe bien que levantar la persiana no consiste solo en atender mesas. "Aquí lo único que vas a tener es que tienes que echar muchas horas", dice. Y añade una frase que retrata perfectamente su forma de entender este oficio: "Mis jefes son los clientes". Detrás de esa idea está también su carácter emprendedor. Ya en Venezuela había tenido un puesto de perritos calientes y conserva intacta esa mentalidad. "Siempre he estado con esa mente de querer emprender en algo", asegura.

Su historia también sirve para discutir algunos tópicos sobre la inmigración. Él mismo defiende el esfuerzo de tantos extranjeros que han llegado para trabajar y abrirse camino. "Estamos aquí trabajando", reivindica. No habla desde la teoría, sino desde la experiencia de quien conoce bien lo que cuesta regularizarse, encontrar una oportunidad y sostener luego un negocio propio.

En la calle Salamanca, Carlos ha encontrado algo más que un bar. Ha encontrado una forma de empezar de nuevo. Poco a poco, con muchas horas y sin hacer ruido, se está ganando un sitio en Cáceres. "Vamos despacio", reconoce. Y seguramente no haya una manera mejor de resumir su historia.