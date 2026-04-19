La autovía a Monfortinho centra sus esfuerzos en lograr el visto bueno ambiental en sus dos tramos

La conexión por autovía entre Castelo Branco y Monfortinho, uno de los proyectos más esperados en la articulación del eje fronterizo entre Portugal y España, ha vuelto a ganar protagonismo político en el país vecino. La distrital de Castelo Branco del Partido Social Demócrata (PSD) ha asegurado que la tramitación del IC31 avanza y ha situado ahora el foco en la obtención de declaraciones de impacto ambiental favorables para los dos tramos en los que se divide la actuación.

Formación lusa

La formación lusa traslada que el proyecto prevé una inversión global superior a los 230 millones de euros y defiende que ya hay estudios en desarrollo y procedimientos ambientales abiertos, en un momento en el que la viabilidad administrativa de la infraestructura pasa en buena medida por superar ese filtro. El mensaje llega además en un contexto de renovado interés por las conexiones transfronterizas y por el papel que la Raya puede desempeñar como corredor de movilidad y actividad económica entre ambos países.

La Ex-A1, que va de Navalmoral de la Mata a Moraleja, a su paso por Plasencia. / Toni Gudiel

Según la información difundida por el PSD de Castelo Branco tras recabar datos del gabinete del ministro de Infraestructuras y Vivienda de Portugal, el proceso se encuentra estructurado en dos tramos diferenciados. El primero une Castelo Branco con el nudo de la EN353 (A23/EN353) y representa una inversión estimada en torno a 48 millones de euros. Siempre según esa versión, esta parte se encuentra actualmente en fase de Proyecto de Ejecución y con un nuevo procedimiento de evaluación ambiental en su inicio.

Segundo tramo

El segundo tramo, el que conectará el nudo de la EN353 con Monfortinho y permitirá completar la llegada hasta la frontera española, es el de mayor envergadura económica. En este caso, la inversión prevista se acerca a los 187 millones de euros. La estructura socialdemócrata indica que el Estudio Previo ya ha sido contratado y que también aquí la tramitación ambiental se encuentra en una fase inicial.

El avance del expediente, por tanto, no se mide todavía en maquinaria sobre el terreno ni en un calendario de obras cerrado, sino en documentación técnica, contratos previos y procedimientos administrativos. Entre todos esos pasos, la evaluación ambiental aparece ahora como la pieza más decisiva para que el proyecto pueda seguir avanzando. De ahí que el titular político de este momento se concentre en esa carrera por obtener declaraciones de impacto ambiental favorables, un requisito clave para consolidar la viabilidad de la futura autovía.

«Con responsabilidad»

La distrital del PSD defiende que el seguimiento de este asunto debe hacerse «con responsabilidad» y advierte de que no debe proyectarse una imagen de inacción cuando, según sostiene, sí existen trabajos técnicos y ambientales en marcha. Con ello, la formación trata de presentar el IC31 como una infraestructura que ha dejado atrás la parálisis de otros años y entra en una fase más concreta, aunque aún previa a la ejecución material.

Imagen de la EX-A1 / El Periódico

El presidente de la distrital del PSD, Manuel Frexes, enmarca esta evolución como un paso relevante para una infraestructura estratégica para la región de Castelo Branco. En su valoración, el IC31 tendrá repercusión en el desarrollo económico, la cohesión territorial y la conexión con el espacio ibérico, además de responder a una aspiración antigua del territorio.

Frexes defiende que los datos actuales muestran una evolución concreta del proceso y subraya que ya existen estudios en curso y procedimientos ambientales abiertos, frente a lo que, según afirma, sucedió en años anteriores. Se trata, por tanto, de un mensaje con clara lectura política, en el que el PSD no solo informa del estado del expediente, sino que quiere reivindicar que el Gobierno portugués sí está moviendo una obra considerada prioritaria para el distrito.

Obra prioritaria

La formación recuerda además que el IC31 fue incluido en marzo de 2025 en la lista de obras prioritarias aprobadas en Consejo de Ministros. Posteriormente, en mayo, el ministro de Infraestructuras, Miguel Pinto Luz, indicó a Infraestruturas de Portugal que avanzara con los estudios necesarios para el desarrollo del proyecto. Sobre esa base, el PSD de Castelo Branco ha construido un relato de continuidad que trata de evidenciar que la infraestructura ha pasado del plano de la reivindicación histórica al de la tramitación efectiva.

La futura conexión con Monfortinho tiene un valor que va más allá del trazado portugués. Desde hace años, esta vía aparece en el debate público como una de las piezas pendientes para reforzar la relación entre Castelo Branco y el oeste español, especialmente con el norte de la provincia de Cáceres. Por eso, cualquier novedad en torno al IC31 se interpreta también desde el prisma transfronterizo, por su posible incidencia en la movilidad, el turismo, el intercambio empresarial y la cohesión de un territorio marcado por la condición de frontera.

Mejora de las condiciones de vida

En ese marco, el partido reafirma su compromiso con la mejora de las condiciones de vida de la población y con la defensa de los intereses del distrito, al tiempo que asegura que mantiene contacto directo con el Gobierno para seguir la evolución del dossier. El objetivo, según traslada, es intentar que la obra mantenga la prioridad que considera necesaria para esta zona del país.

La distrital socialdemócrata también vincula esta agenda de infraestructuras con otras iniciativas de cooperación transfronteriza, como la cuarta reunión ibérica de la Alianza Territorial Europea, celebrada este 13 de abril en Castelo Branco. Un movimiento con el que el partido quiere reforzar la idea de que La Raya vuelve a situarse en el centro del debate estratégico entre Portugal y España.

Con todo, el estado real del IC31 sigue estando hoy en una fase técnica y ambiental. El proyecto gana definición, cuenta con inversiones estimadas para sus dos tramos y ha activado documentación relevante, pero todavía no alcanza la etapa de ejecución. Los próximos avances dependerán del recorrido de esos procedimientos y, muy especialmente, de que las declaraciones de impacto ambiental resulten favorables para una infraestructura llamada a redefinir la conexión de Monfortinho con el mapa ibérico.