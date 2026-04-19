Cita cultural
Cáceres clausura el curso de violonchelo con un concierto gratuito en el Colegio Mayor Antonio Franco
El concierto de violonchelo, que tendrá lugar en Cáceres, contará con la participación de la catedrática Carmen María Elena González y la pianista Myriam Sotelo, ambas figuras destacadas en el ámbito musical
El curso de violonchelo que se ha venido celebrando en Cáceres tendrá este domingo su acto de clausura con un concierto abierto al público en el salón de actos del Colegio Mayor Antonio Franco, antigua residencia universitaria San José. La actuación comenzará a las 20.00 horas y la entrada será libre y gratuita hasta completar aforo.
La actividad pondrá el broche final a una propuesta formativa impulsada en la ciudad y dirigida por la catedrática de violonchelo Carmen María Elena González, que ha estado al frente de esta iniciativa musical. Sobre el escenario actuarán algunos de los alumnos más destacados que han participado en el curso, en una cita concebida como cierre del trabajo desarrollado durante estos días.
Profesora y pianista invitada
El concierto contará además con la participación de la propia Carmen María Elena González, así como de la pianista acompañante Myriam Sotelo, vinculada al Real Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia de Granada.
La convocatoria permitirá al público asistir de forma gratuita a una velada centrada en el violonchelo y en el resultado artístico del curso celebrado en la capital cacereña, en el que se han dado cita jóvenes intérpretes y profesorado especializado.
Clausura del curso
Desde Aguicex han destacado esta actuación como colofón de la actividad organizada en Cáceres y han animado a los aficionados a la música a acudir a este recital final, que servirá para mostrar sobre el escenario el nivel alcanzado por los participantes.
El concierto se celebrará en un espacio conocido por acoger distintas actividades culturales y supondrá el cierre de un curso que ha tenido como referente a una intérprete y docente de reconocido prestigio dentro del ámbito del violonchelo.
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